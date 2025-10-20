Хороскоп за вторник 21 октомври: Овен - почивка, Близнаци - стремеж, Лъв - сложност, Дева - финанси, Везни - настроение, Стрелец - мнение

Пиксабей

Ето хороскопа за 21 октомври

Овен

Време е да разпуснете и да си отпочинете, но, разбира се, не сами! Вселената Ви приканя да прекарате времето с този, с който просто умирате от желание да бъдете. И вместо да се мъкнете по улиците, заведете го в своето гнезденце, отпуснете се и се насладете на хубавата вечер.

Телец

Нима в живота Ви няма друго освен любов, мечти за любовта и планове, свързани с любовта? Не сте ли зациклили прекалено на този аспект в живота? Звездите Ви съветват през този ден да обърнете внимание на нещо друго: приятелство, хоби, професия... Това повече ще Ви хареса. На това любовта с нищо няма да попречи



Близнаци

Днес трябва твърдо да помните, че сте отговорни за онзи, когото сте опитомили. Нали когато сте се грижели за любимия човек , стремейки се към неговото разположение, сте се държали малко по-различно от сега? Върнете се в тези времена, бъдете нежни, ласкави, внимателни, и най-вече - разбиращи партньора.



Рак

Денят ще бъде посветен на въпроси на кариерата и Вашия професионализъм. През първата половина на деня са възможни проблеми в общуването с ръководството. Може да Ви бъдат поставени нови условия за работа. В домашната сфера също са възможни проблеми , а отношенията с роднините ще бъдат напрегнати. Вечерта може да получите добър съвет от близък човек, по отношение на работата.



Лъв

Подгответе се за един сложен ден, в който ще се наложи да признаете, че много от положените усилия за постигане на целта са били напразни, а на надеждите, за съжаление, не е било писано, да се сбъднат. Ще се наложи да проявите не само упорство и целеустременост, но и самообладане, в комбинация с мъдрост. Тези, които Ви заобикалят , очакват от Вас компромиси, но, за съжаление, биха ги възприели само като проява на слабост и неувереност в собствената правота. Грешките, допуснати днес, може скъпо да Ви струват. Постарайте се, да сте добри към своите близки, защото те се нуждаят от Вас. Не приемайте критиката близко до сърцето си, тъй като тя е отправена от недоброжелатели и не носи конструктивен характер.



Дева

Към решаването на всякакви финансови въпроси е желателно да подходите сериозно. Откажете се от разточителността, безстопанствеността и от ненужните придобивки. Ще се откажете в печелившо положение, ако умеете икономично да боравите със своите наличности и другите ресурси. Възможно е по това време да Ви помогне старата проверена система за управление на ресурсите, която сте изработвали месеци, даже и години. Не е изкллючено да се наложи да ползвате вещи, които са били в употреба –стари, изпочупени и нуждаещи се от поправка или почистване.



Везни

Днес ще Ви бъде много трудно и самотно. Между другото, такова ще бъде усещането и на Вашия любим човек. Но нито Вие, нито той, бихте си го признали, колкото и парадоксално да звучи това. Може би не трябва да скривате своите настроения, особено ако те определят модела Ви на поведение?...



Скорпион

Денят ще бъде изключително благоприятен, ако датата на Вашето рождение е в средата на ноември. През това време ще се наложи да си останете авторитетна фигура за околните. Приятелите и любимите Ви хора ще са склонни да се съобразяват с Вашето мнение. Ще се вслушват в думите Ви, дори и от тях да постъпват много нестандартни предложения. Може също да демонстрирате невиждани способности в сферата на преподаването, рекламата, режисурата и програмирането. Това е благоприятно време за начало на пътешествие или заемане с нестандартно хоби.



Стрелец

Преоценете своите възгледи за общуване с любимия и премахнете всичко, което Ви пречи да вървите напред. Ако сте на мнение, че сте направили всичко възможно, помислете си за правилността на своя избор. През днешния ден ше бъдете разсеяни и не особено бдителни. Затова избягвайте големите магазини , контролирайте разходите си и пазете своите вещи.



Козирог

Още не е късно, да промените всичко във Вашите отношения. Макар че е минал един ден, те все още са като глина, моделин или мокър пясък и подлежат на корекция и деформация. Днес може да се заемете и с едното и с другото - по Ваше усмотрение.



Водолей

Днешният ден е подходящ за общуване – и с колеги, и с роднини. Всичко ще преминава хармонично. Ще възникнат нови теми за обсъждане. Може да Ви бъде даден добър съвет в интересуващата Ви област. Денят е подходящ и за общуване с близки роднини. От сутринта може да се занимавате с оформяне на документи. Бъдете внимателни при шофиране.



Риби

Днес на Вашия любим човек няма да е лесно да си докаже необходимостта от това или онова действие. За него би било много по- лесно, ако към неговите аргументи се прибавят и Вашите. Само че те трябва да са действително убедителни и несъкрушими, иначе нищо няма да струват.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!