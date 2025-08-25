Хороскоп за вторник 26 август: Овен - болка, Телец - среща, Рак - план, Везни - момент, Стрелец - ръце, Водолей - човек

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за вторник

Овен

През този ден ще Ви измъчват доста силни душевни болки, и най- добрият лекар ще бъде Вашия любим човек. Именно той най-точно от всички ще Ви постави диагноза, ще Ви изпише най-правилните и необходими лекарства и ще проведе потресаващ курс на лечение. Още утре ще бъдете съвсем здрави!

Телец

Денят ще се подрежда доста удачно, тъй като Вие не се страхувате от трудностите, а от преодоляването им даже изпитвате някакво удоволствие. Възможни са проблеми в деловите отношения, но Вие ще успеете да запазите своя авторитет и да попречите на развитието на конфликт. Сделките, сключени през този ден, ще бъдат изгодни. Втората половина на деня е добре да посветите на посещение на светски мероприятия. Новите впечатления ще Ви бъдат от полза, а самот излизане „сред хората” ще Ви радва. Освен това, са възможни интересни срещи.



Близнаци

Отнасяйте се критично към себе си и своите достижения: ако бъдете прекалено самонадеяни, непременно ще се намерят хора, които ще се опитат да Ви натрият носа и манипулациите им може да се окажат доста болезнени. Не би било зле да се подготвите за разнообразни проверки, да въведете ред в работата си, документите и сметките. Не са желателни прояви на оригиналност и екстравагантност. Ако за Вас е важно да запазите разположението на обкръжаващите, демонстрирайте уважение към традициите и общоприетите правила. Налага се да вземете важни решения, отнасящи се до личния Ви живот. От изводите, до които ще стигнете днес, зависи по-нататъшното развитие на отношенията ви.



Рак

Денят е свързан с разглеждане на приоритети в дългосрочен план. Ще започнете да се замисляте, дали сте направили правилния избор и дали сте организирали правилно живота си. Темата за размишление не е лоша, но бедата е в това, че бързайки да поправите това, което Ви се струва грешно, само влошавате ситуацията и се поставяте в още по-сложно положение. Не бързайте да действате. Днешното Ви настроение е породено не от реални обстоятелства, а под влияние на негативни тенденции. Не си заслужава да разрушавате създадените връзки заради моментно раздразнение.



Лъв

Настроението Ви днес ще бъде много язвително и ехидно, което по своеобразен начин ще се отрази на Вашия личен живот. На Вашия любим човек ще бъде доста трудно да хване вълната на настроението Ви, но ако все пак успее, вечерта ще бъде незабравима.



Дева

Дълбоко у Вас живее изкустен мотивационен оратор, който просто иска да се покаже. Имате идеи и вдъхновени съвети, които сте готови да споделите с всеки, който е готов да Ви изслуша, дори и сами да не осъзнавате това. Засегнете темата, която сте избягвали до този момент поради страх да не бъде погрешно разбрано онова, което мислите. Сега ще кажете възможно най-точните думи и неловкостта, от която сте се опасявали, ще се превърне за достойна за уважение честност.



Везни

Сега приятелството за Вас е много по-важно, от когато и да било, и Вие , съвсем не без основание, се гордете с факта, че сте израстнали до мъдър и грижлив съюзник, готов винаги да окаже подкрепа на всички особени хора във Вашия живот. В дадения момент човек, който не Ви е безразличен, преживява не леки времена, и Вие не знаете какво да направите. Това усещане на действителността е нормално, но съвсем не значи, че зарад него трябва да се самобичувате. В момента този човек сам трябва да се справи с всичко. Онова, което може да направите е, да му дадете ясно да разбере, че винаги може да разчита на Вас.



Скорпион

Денят ще Ви донесе нови увлечения както и ярки и остри усещания. И Вие, както всички Скорпиони , не се страхувате от решителни действия, както и от постъпки, които могат да променят не само Вашия живот, но и на близките Ви хора. За съжаление има риск да надцените своите възможности. Затова преди да пристъпите към реализация на нови планове, посъветвайте се с надеждни хора. Възможни са разправии и караници с човека, в който сте влюбени, и може сериозно да се замислите за прекратяване на отношенията. Всъщност проблемът не е толкова голям, колкото Ви се струва.



Стрелец

Яснотата не е нещо, което може да създадете със свои ръце. Нея или я има, или я няма. За щастие, след дългия период на неяснота, днес ще видите чисто и ясно небе и ще обърнете внимание на това, какви се явявате всъщност и върху какво трябва да съсредоточите своето внимание. Трябва да започнете да действате. След временното затишие би било непростимо да не се възползвате от благоприятния момент. Трябва да направите избор и отговора вече Ви е известен. Затова вземете окончателно решение до завършване на деня.



Козирог

Доста трудно ще Ви бъде днес да поддържате нивото на общуване, прието в компанията, в която ще се намирате. Не се опитвайте да се покажете по-добри, отколкото сте, защото това ще има обратен ефект.



Водолей

Днес ще Ви се стори, че Вашия любим човек най-сетне е разбрал, какво искате от него, а също и от живота. Само че това може да се окаже имамчиво впечатление. Звездите препоръчват да не се отпускате, а за всеки случай да обясните нещата още веднъж - бавно и разбираемо. Това ще бъде нещо като контролен изстрел.



Риби

Днес не би било излишно, да докажете своята любов с дела, защото само красивите думи няма да свършат работа. Ако отивате на гости (на романтично посещение), вземете със себе си не цветя и бонбони, а нещо съществено и полезно. Парче месо и тиган, например...

