Хороскоп за вторник 9 септември: Риби - крачка, Водолей - желание, Козирог - график, Стрелец - съвет, Скорпион - сметка, Везни - енергия

Овен

Овните рискуват да загубят прекалено много – и своя професионален авторитет, и уважението на околните, и пари. Най-обидното се оказва че е, че Вие за нищо не сте виновни, а просто обстоятелствата упорито се подреждат не във Ваша полза, а недоброжелателите помагат за това. На кого всъщност може да разчитате днес? Изключително на себе си! Даже и хората, които са настроени към Вас много доброжелателно и са искрено желаещи да Ви помогнат, ще Ви донесат само неприятности.Ако не можете да направите нещо сами, просто се откажете до по-благоприятен момент.

Телец

Днес ще се наложи едновременно да се занимавате с миналото, настоящето и бъдещето. Занятието ще бъде не от приятните както за Вас, така и за Вашия любим човек, към който и период да се отнася той. Това, как ще излезете от подобна ситуация, за сега на звездите не е ясно.Явно е, че всичко традиционно зависи само от Вас.



Близнаци

На семейните Близнаци днес може „да се отвори парашута” за леко отклонение – някой може да се опита да флиртува с Вас. Завездите не Ви съветват да отговаряте на призивите за взаимност. Всичко онова, което се опитате да скриете днес, съвсем скоро ще стане явно. А какво заплашва Вашите семейни отношения, просто е страшно да се помисли... Игнорирайте интереса към своята особа и след това няма да се налага да се разкъсвате между два огъня.



Рак

Помислете, защо не Ви харесва у Вашия човек тази или онази черта. Може би с нея напълно може да се помирите, ако им сложите друго название?... Например не дрънкало, а обшителност; не лъжец, а фантазьор. Днес е благоприятен ден за експерименти и самовнушения. Опитайте!



Лъв

За решаване на текущи делови въпроси трябва да изберете сутрешните часове, когато ще имате по-голямо количество физическа енергия. През втората половина на деня ще Ви ангажират допълнително и задачки, свързани със семейството. Ако поискате да направите дома си по-уютен, пребиваването Ви там ще стане още по-привлекателно. Вечерта обсъдете с домочадието последните новини и поговорете за насъщните материални и битови проблеми. В края на деня емоционалността Ви ще нарастне и може да се засили склонността Ви към еротични удоволствия.



Дева

Днес на Вашия любим човек няма да бъде лесно да възприеме всичко, което правите и говорите, сериозно. Ако не планирате да използвате своето амплоа на клоун, ще се наложи да бъдете много убедителни, за да избегнете неразбирането.



Везни

Строгите ограничения, които са Ви пречели в последно време, най-сетне ще изчезнат - или от самосебе си, или с нечия чужда помощ. Ще Ви останат много свободно пространство и енергия. Този ден моеже да се превърне в каквото Ви е угодно, та затова използвайте своето въображение и си намерете занимание, което ще Ви е по сърце. Най-сетне ще имате простор за маневри. Това ще Ви даде прекрасния шанс да разширите своите хоризонти, и ще пуснете в живота си нови хора.



Скорпион

На Вашия любим човек днес ще се прииска, да Ви даде някакъв ценен съвет, а Вие непрекъснато ще бъдете с усещането, че не се нуждаете от такъв. В крайна сметка преди да направите каквото и да било, по-добре е като начало да изслушате това, което иска да Ви каже.Може пък действително да се окаже, че ще Ви свърши работа.



Стрелец

Не бързайте с новите инициативи през първата половина на деня : голяма е вероятността да направите куп щуротии под влияние на някакви илюзии, бурни чувства или неверни съвети. През това време от денонощието не трябва да правите нищо, което би довело до обостряне на хронични заболявания. Най-благоприятното време от деня ще бъде след обяд. Колебанията и съмненията( например подозрения в нечестни намерения на партньор или клиент), ще бъдат бързо разсеяни. Вечерта е подходяща за занимания от личен характер, решаване на творчески задачи и любовни срещи.



Козирог

Не позволявайте на никого да Ви заплашва или да се опитва да Ви оказва натиск, опитвайки се да Ви наложи някакви деспотични срокове. Графиците се създават за това, че да може в тях да се правят корекции. Много по-важно е, да разбирате какво правите. Опитите постоянно да поддържате мир и съгласие, са обречени на провал. Конфликти стават, но обикновено водят до взимане на по-умни решения.



Водолей

Днес ще можете да уговорите своя любим човек за каквото Ви е угодно. Затова можете да си измислите и най-безумното желание - то ще се осъществи по възможно най-добрия начин. Само че трябва да имате предвид, че желанието трябва да бъде такова, че да може да се реализира незабавно, тъй като през следващия ден Вашата половинка може да започне да мисли по съвършено друг начин.



Риби

Днес сте много емоционални, решителни и праволинейни. Ще казвате онова, което мислите, даже без да сте го обмислили съвсем до край, като с това ще провокирате малки и големи спорове. По-късно ще си признаете, че не сте били прави, но преди да поискате прошка или просто да направите първата крачка, ще мине доста време. Ако за този ден имате планирана среща с човек, с когото не искате да се карате, положете всички усилия, за да се държите сдържано и коректно, без да предявявате претенции.

