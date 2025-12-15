Хороскоп за вторник

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за вторник

Овен

Вие сте огнено кълбо и всеки, който Ви познава повече от 10 минути, ще се съгласи с това. По тази причина, когато получите бележка, позвъняване или многозначителен поглед, и бидейки това, което сте, направете , което можете най-добре - отреагирайте импулсивно. За много от нас се подразбира, че това означава по-предпазово, вежливо поздравление или тайно ръкостискане. Но не и за Вас! Вие незабавно ще поискате да разберете, в колко утре вечер да отидете за този човек, а това ще проработи по сякаш по магически начин.

Телец

Изглежда Вашите проблеми са много по-сериозни, отколкото си мислите. С една бегла целувка по бузата и с думичката „извинявай” тук май няма да минете. Ще се наложи да вземете по-решителни и кардинални мерки. Днес е изключително подходящ ден за общо обмисляне. И даже за начало на прилагнето на онова, за което сте се споразумели, или имате общо мнение.



Близнаци

Ще се наложи да се помирите с факта, че далеч не всичко е по силите Ви. Днес Ви предстои да имате работа с много хитри, влиятелни и силни съперници. Това ще бъде доста уморително, но по своему интересно. Сложността на поставените пред Вас проблеми ще бъде своеобразно предизвикателство, което не можете да не приемете. Много ще Ви върви в личния живот. През този ден са на дневен ред нови запознанства, любовни признания и романтични срещи. Изключително приятен сюрприз може да очаквате, ако сте дама – Близнак.



Рак

Безпристрастната гледна точка е винаги най-правилната, а това е особено валидно днес, когато около Вас ще кипят куп емоции. Ако това се случи в професионалната сфера, опитайте се, колкото може по-бързо да се окажете далече от ставащото и покажете на висшестоящите лица, че нямате никакво отношение към тази драма. Ако нещата се отнасят до личната сфера, пропуснете всички встъпления и преминете към откровен разговор.



Лъв

Кога за позледен път сте прекарвали на саме със себе си? Възможно е да е дошло време да се поспрете, и извесно време да плувате по течението - възприемайте живота безгрижно и без да бързате. Горещата енергия, която напоследък е била за Вас като ключ, определено е била вълнуваща, но е имало вероятност да окаже и негативно влияние на емоционалното Ви равновесие. Сега е време да се измъкнете от водовъртежа на активната дейност , и да си подарите малко уединение. Даже ако можете да отделите за себе си няколко часа, отлично ще усетите реалната разлика.



Дева

През този ден Вашият любим човек ще Ви донесе подарък – съвсем неочакван, и даже твърде е възможно да бъде и ненужен . Не забравяйте ,все пак, да поблагодарите, иначе желанието да Ви прави сюрпризи ще изчезне у него за дълго, ако не и за винаги. По-добре малко неискреност, отколкото много разочарования и сълзи.



Везни

Бъдете внимателни, когато пътувате, защото всяко пътуване може да бъде свързано с неприятни произшествия, конфликти и други сложни ситуации. Денят не е подходящ и за решаване на финансови въпроси, тъй като сте склонни да се „облягате” на неправилни разсъждения и изводи, а разумните съвети да игнорирате. Днес ще Ви бъде трудно да намерите общ език с близките си и това ще е поради факта, че не чувате никого другиго, освен себе си. Постарайте се да бъдете по-внимателни, а това ще Ви помогне да запазите мира и спокойствието. Вечерта е подходяща за посещение на светски мероприятия.



Скорпион

Мислели сте, че сте купили всичко, което Ви е нужно, но изведнъж сте се стили, че има и още нещо, което сте забравили. След като сте си изяснили за какво става дума, готови ли сте, да тръгнете да търсите желаното? Само не се престаравайте! Помнете че не винаги по-голямото и по-скъпото е по-хубаво. Купете нещо по-обикновено - даже една роза може да направи човек щастлив за цял ден а даже за седмица и година.



Стрелец

След като няколко дни сте се възхищавали на компанията на остроумен и възхитителен компаньон, все още не сте готови да спрете. Възможно е, даже да сте в настроение да проведете един от Вашите прословути публични двубои , към което Ви тласка Вашето самолюбие, за да покажете пред хората на какво сте способни. Ако в началото Вашият партньор гледа на тази ситуация различно, не се вълнувайте. Ако не можете да го убедите с куп аргументи, оставете го на мира. Нали не искате да загубите тази битка?



Козирог

Нещо Ви изглежда прекалено привлекателно, за да се окаже истина? Може и да сте прави, но за всеки случай внимателно изучете причините, поради които се оасявате. Дали това е, защото прекалено много Ви се иска да получите онова, което предлагат, или защото онзи, който предлага, целенасочено и преднамерено „подгрява” Вашия интерес? Това може да се отнася за всяка сфера – от личната, до професионалната. Ако се съмнвате, потърсете мнение пт човек, на който имате доверие.



Водолей

Днес Ви предстои да вземете някакво отговорно решение, което до голяма степен ще даде отражение на благополучието на Вашия любим човек, без значение дали искате това, или не. Затова преди да кажете окончателната си дума по даден въпрос, цели двадесет пъти претеглете всички „за” и „против”.



Риби

През този ден на Вашия любим човек ще се прииска някаква определеност в отношенията ви, и той ще се опитва всчески да постигне това свое желание. Така че ако нищо конкретно не можете да му кажете, ще се наложи в движение да измисляте нешо убедително, за да успеете да получите отсрочка.

