Хоспитализираха Харви Уайнстийн

Кадър Нова Тв

Скандалният филмов продуцент Харви Уайнстийн, прочул се покрай куп обвинния в секс тормоз, е бил хоспитализиран.

Преди хоспитализацията Уайнстийн се намираше в затвора „Райкърс Айлънд“, след като беше признат за виновен в изнасилването на Мириам Хейли през 2006 г., и може да получи до 25 години затвор за това престъпление. В момента той очаква произнасянето на присъдата.

Освен това го грози 16-годишна присъда, след като през 2022 г. бе осъден за изнасилване в Калифорния, като в момента обжалва присъдата.

Според TMZ, преди около две седмици Уайнстийн „е претърпял сърдечна недостатъчност вследствие на пневмония“, което е било причината за хоспитализацията му. От медията съобщават, че в момента той получава медицинска помощ в затворническото отделение на болница „Белвю“ в Манхатън.

Представител на Уайнстийн заяви пред Deadline, че той страда от „тежки дихателни проблеми“ и „си почива и се възстановява в болница, където ще остане поне през следващите няколко седмици“.

Уайнстийн в момента е на интравенозна инфузия и му са предписани антибиотици за пневмонията, което е подобрило състоянието му, но той все още не се е възстановил напълно, пише Телеграф.

Миналата седмица бе потвърдено, че Уайнстийн няма да бъде подложен на нов съдебен процес, след като през май делото за изнасилване приключи с обявяване на съдебния процес за невалиден, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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