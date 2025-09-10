Хотел в Балчик осинови бебе леопард от зоопарка във Варна

снимка: Община Варна

Бебето-леопард Виктория е най-новото попълнение във варненския Зоопарк и вече може да бъде видяна на разходка с майка си Киара. Малката дива котка от вида африкански леопард е родена на 25 юли тази година, тежи около 2 кг с размери 50 см и все още се храни само с кърма. Веднага след появата си на бял свят, бе осиновена от собствениците на хотел „Виктория“ в Балчик, чието име носи.

Опитваме се да дадем свобода на желаещите да осиновят животно за неопределен срок по тяхно усмотрение. Идеята е хората да бъдат съпричастни към нашата кауза и да участват активно в живота на зоопарка и да са част от нашето голямо семейство, обясни ветеринарният лекар на Зоологическата градина д-р Михаил Василев. По думите му осиновителите плащат месечна издръжка за нуждите на осиновеното животно, която е по-скоро символична, но има приобщаваща функция и ги прави съпричастни и ангажирани. Всеки осиновител получава сертификат, има възможност да бъде поставена табелка пред местообитанието и сам да избере името на осиновеното от него животно, разказва още ветеринарят.

Виктория е трето поколение на 12-годишната Киара и 13-годишния Амир – възрастни котки от вида африкански леопард, които обитават варненския зоопарк от 2022 г. Двамата родители са двойка откакто живеят в морската столица, след като частен зоопарк в Словакия ги предоставя на „размножителен заем“ и като част от експозицията на зоопарка. Киара и Амир са представени в две различни цветови вариации на африканския леопард - черен мъжки и стандартната окраска на женската. За трета поредна година те имат свое поколение малки - всички успешно отгледани в зоокъта във Варна.

Новородената Виктория е четвъртото бебе на двойката леопарди и носи окраската на грациозната си майка. Първото поколение са две момчета – едното с окраската на майката и едно с черния цвят на баща си. Миналата година се появи малката Марго, също „одрала кожата на мама“. Всяко поколение е собственост на частния зоопарк, който е предоставил Киара и Амир на варненския зоокът.

След отбиването си, малките леопардчета биват разпределени в подходящи центрове по света - зоопаркове. Интересът към котките в зоопарка е изключително голям, коментира още д-р Василев. По думите му леопардите са едни от най-впечатляващите котки, тъй като те могат да комбинират качествата на по-дребните и на най-едрите представителите от семейството. Изключително силни са за ръста и размерите си, невероятно добри ловци са, хранят се с почти всички, което успеят да хванат и могат да качат плячка - много по-тежка от тях на високи дървета.

В дивата природа леопардите са най-адаптивните котки, живеещи на планетата, ареалът им се простира от началото на Африка до края на Азия и могат да приспособят живота си във всяка една среда и се справят много добре, разказва още младият ветеринар. Той допълва, че Киара и Амир са едни от най-атрактивните обитатели и на варненския Зоопарк - изключително интелигентни, елегантни и пъргави, обичат да играят и да контактуват с екипа, преодоляват без затруднения високите препятствия в създадения специално за тях хабитат в парка.

