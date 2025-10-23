Хотели, бази, пазари и паркинги: Изготвиха карта на 48 речни корита, където има строителство

Булфото

ПП "Зелено движение" състави карта на 48 речни корита, където има строителство. Тя е изпратена до Министерството на регионалното развитие и до Министерството на околната среда.

Обследвали сме под 1% от територията на страната, но това, което установихме, леко ни плаши, посочи пред БНР Тома Белев, съпредседател на движението.

"Когато стана наводнението в "Елените", никой не обърна внимание на наводненията в Свети Влас. Там става въпрос за пет корита, които са застроени, точно както е в "Елените" - хотели, комплекси, включително и градкият стадион е в едно такова корито. Водата влезе в него и отнесе повърхността.

По същия начин е и в Слънчев бряг. В доста от курортните комплекси, където има засилено търсене на имоти, се наблюдава застрояване.

ВиК - Бургас е построило пречиствателната станция за отпадни води на Царево на заливна тераса. Тя беше залята и не функционираше и през 2023 година, а и през 2025.

В "Елените" такива места дори са преминали в частна собственост.

Подобни действия има и във вътрешността на страната – в някои от областните центрове. В София е тежко положението. Забелязваме и много терени, които са предвидени за застрояване".

Той коментира и случай в района на Аспарухово, където е получено разрешение да бъде построен жилищен комплекс с 810 апартамента, разположени в дере.

"Интересен случай. За него получихме сигнал от гражданин. Никой не може да каже кога ще се случи масивен валеж в Аспарухово, но такъв вече имаше и имаше немалко жертви".

Белев изрази съмнения за качеството на експертиза на ДНСК в "Елените".

Той отбеляза, че досега са преброени 214 съществуващи незаконни обекта - хотели, бази, пазари, паркинги.

Съпредседателят на "Зелено движение" коментира приетата на първо четене в НС такса "Водомер".

"В Закона за ВиК услугите не е разписано като задължение на операторите да доставят питейна вода. Трябва да се разпише какви са допустимите срокове, в които операторът може да не доставя вода или тя да не е питейна. Ако това липсва, ще имаме един монополист, както е в област Велико Търново, който доставя некачествена вода, която не става за пиене".

