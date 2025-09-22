Хотелиер от Слънчев бряг: Много силен сезон, немските туристи се връщат

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Злактов

Туристическият сезон не е приключил и ще продължи до края на октомври в Слънчев бряг, това каза пред Нова телевизия управителят на хотел в курорта Александър Александров. По негово мнение това лято е било изключително успешно, като най-вероятно ръстът ще е над прогнозираните 10%.

Много силно беше началото на сезона през май, каза Александров. Той допълни, че определено българските туристи са преоткрили Черноморието ни. Те са доволни от цените и от качеството на продукта, който получават, като мнозина сами търсят резервации без да ползват туроператори.

Хотелиерът каза също, че през това лято са започнали да се завръщат немските туристи, които известно време са липсвали от България. Той допълни, че наскоро група от 16 германци са му показали на тръгване от хотела, че вече имат резервация там и за следващото лято.

