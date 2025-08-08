Хотелиер от Варна: Не може да говорим за ръст на туристите, на база приходи, инфлацията е висока

Пиксабей

Сезонът е добър, но не може да се говори за ръст. Трудно е да се съпоставят данните от миналата година с тази, на база приходи от туризма, тъй като заради повишаването на цените, и разходите са по-големи. Това каза пред Радио Варна Атанас Крагеоргиев, хотелиер от Варна. Според него инфлацията е много по-висока, отколкото сочат официалните данни.

Всеки ден плащам доставки и виждам как цените на стоките не са на нивата на миналата година. Голям е разходът и за електроенергия, казва той. Карагеоргиев подчерта, че липсва държавна политика. Не е достатъчна рекламата, за да привличаме туристи, не сме добре позиционирани на чешкия пазар, допълни хотелиерът.

По думите му и от млади чехи и поляци е чувал въпроса защо дестинация България не се популяризира при тях. Тяхното посещение се дължи единствени на факта, че родителите им са идвали у нас, каза още Карагеоргиев.

