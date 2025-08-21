Хотелиери от Слънчев бряг на протест срещу липсата на ред и законност в курорта

Петел.бг

Хотелиери от Слънчев бряг обмислят протест срещу липсата на ред и законност в най-големия български курорт, който е 75% държавен. Това съобщи в ефира на БНР Веселин Налбантов, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. По думите му превозни средства, теглени от животинска тяга, не би трябвало да бъдат в пешеходните алеи в курортния комплекс, както и не трябва да има електрически тротинетки и АТВ-та.

Утре ще стане ясно дали ще бъде инициирана среща с ресорното министерство, на която да се обсъдят редица мерки, които да осигурят спокойствието в курортния комплекс, с цел да се избегнат инциденти като тези от последната седмица, с прегазени пешеходци и загинало дете в морето край Несебър.

35-годишната Христина, която беше пометена от АТВ в Слънчев бряг, е в критично състояние, което се е влошило през последните дни. Мозъкът на жената е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти.

