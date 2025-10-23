Хотелиери привличат кадри с бонуси и безплатна храна

Пиксабей

Намирането на кадри за хотелите е основен проблем пред бранша.

97% от този бизнес в България има такъв проблем, а в 90% собствениците считат, че материалните бонуси са основният инструмент, с който биха могли да намалят текучеството и да мотивират екипите си.

Това отчита първото национално допитване за пазара на труда в хотелския бизнес в България, проведено през октомври от Хотелския форум (HTIF), пише "Новини".

Мнозинството от мениджърите посочват по няколко проблема, с които се сблъскват:

липсата на мотивация за работа в сектора (60%) демографските фактори (42%), високото текучество (40%), сезонността на работата (40%) недостатъчно атрактивното заплащане (33%)

Материалните бонуси, в зависимост от постигнатите резултати, са основният инструмент, с който хотелиерите биха могли да намалят текучеството и да мотивират екипа.

Следват безплатното изхранване в хотела (50%), ваучерите за храна, спорт и културни събития (35%), тиймбилдингите (30%), програмите за кариерно развитие (20%) и др.

Генерално решение на кризата с персонала може да се търси с ангажирането на студенти и ученици от горните класове със стажове и други програми за заетост (65%) и повишаването на заплатите, така че да станат конкурентни на други сектори (50%), отчита проучването.

Едва на трето място като решение попада вносът на кадри от чужбина (47%), а след него е автоматизацията и дигитализацията на процесите, така че да се оптимизира човешкият фактор (37%).

В две трети от хотелите делът на чуждестранните служители е под 10%.

Повече от половината хотелиери, които са наели служители от чужбина, са доволни от работата им.

