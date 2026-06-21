Хотелиери в Испания съдят платформа за резервации

Пиксабей

Над 1400 хотела в Испания подават колективен иск срещу известен сайт за резервации заради претенции за финансови вреди. Собствениците им настояват за обезщетения заради монополно поведение на платформата.

Хотелиерите я обвиняват, че в продължение на 20 години, между 2004 и 2024 г., ги е принуждавала да подписват договори с т.нар. „клаузи за паритет на цените“ и им е налагала незаконно високи комисиони, предаде БНР.

Това означава, че платформата не е позволявала на компаниите да предлагат стаите на други платформи или собствените си уебсайтове на цени, по-ниски от показаните на Booking.com.

Базираният в Нидерландия онлайн гигант за резервации прекрати тази практика на 30 юни 2024 г., крайният срок, определен от Брюксел, след като предостави на компанията статут на „пазител“, съгласно Закона за цифровите пазари.

Адвокатите, които подготвят документите, изчакват финално решение на съд в Амстердам, който разглежда колективен иск, заведен от повече от 15 000 европейски хотела. Ако магистратите отсъдят в полза на хотелиерите, испанските компании ще могат да поискат по-големи обезщетения.

Редактор "Екип на Петел",

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