Хотелиерите свалят цените

Прекрасна новина за тези, които планират да отмарят по родното Черноморие.

В края на летния сезон хотелиерите от Слънчев бряг правят равносметка на изминалите месеци с двойствени чувства. Въпреки че туристи не са липсвали, очакванията не са били напълно оправдани заради високите разходи и силната конкуренция.

"Като брой туристи не можем да кажем, че сезонът е по-слаб. Имаше доста гости, но равносметката е трудна, защото цените се свалят изкуствено и сме в силно конкурентна среда", коментира Румен Мончев, хотелиер от Слънчев бряг.

Въпреки добрата посещаемост, финансовият резултат остава под очакванията. Хотелиерите се сблъскват с реалността на инфлацията и повишените оперативни разходи, които натежават върху крайната печалба.

С приближаването на септември започват традиционните намаления в морските курорти. Хотелите вече предлагат около 15 процента по-ниски цени на нощувките, за да привлекат туристи и в края на сезона.

"Това е рисково за всички в бранша, но го правим, за да бъде добре за туристите, а и за да не фалираме", обяснява Мончев. Нощувките ще бъдат намалени с между 15 и 20 процента още от следващата седмица.

Хотелиерът очаква през септември да има повече български туристи, които след пътуванията си в чужбина ще оценят разликите в цените и ще избера родното море.

Според Мончев инцидентите с АТВ и водни атракциони оказват негативно влияние върху туристите и имиджа на курорта. През последните седмици в Слънчев бряг и района се случиха няколко тежки произшествия.

"Те идват за адреналин, но липсата на подготвен персонал и заниженият контрол създават опасност", посочи хотелиерът. Той е категоричен, че трябва да се въведе по-строг контрол и лицензиране на фирмите, които предлагат подобни услуги.

"Не може всеки да купи парашут или АТВ и да започне бизнес. Инструктажите се правят повърхностно. Така страдат туристите и страда имиджът на курорта", добави той.

Мончев подчерта, че проблемите с атракционите не са само в България, но за да остане Слънчев бряг конкурентен, трябва да се осигури сигурност и качество на услугата

