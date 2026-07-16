Хотелите с 4 и 5 звезди - предпочитани от чужденците, почиващи във Варна и областта

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През май 2026 г. хотелите и другите места за настаняване в област Варна са посрещнали над 84 хиляди гости, което е с 4% повече в сравнение със същия период на миналата година. Данните на Териториално статистическо бюро - Североизток показват, че близо 65 на сто от пренощувалите във Варна и областта са чужденци. Българските граждани са реализирали близо 60 хиляди нощувки, а чуждите - близо 172 хил. нощувки, допълват от ТСБ.

Най-предпочитани остават висококатегорийните хотели, предаде Радио Варна. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 91.4% от всички нощувки на чуждестранни граждани и 64.6% от нощувките на български туристи. В хотелите с 3 звезди са осъществени 5.9% от нощувките на чужденците и 14.8% от тези на българите, докато обектите с 1 и 2 звезди са привлекли съответно 2.7% и 20.6% от реализираните нощувки.

От всички чуждестранни посетители 90.3% са избрали места за настаняване с 4 и 5 звезди, като средният престой на гостите е бил около 3 нощувки.

Въпреки увеличението на туристите, общата заетост на леглата във Варненска област е намаляла с 2.3 процентни пункта спрямо май 2025 г.

Сериозен ръст се отчита при приходите от нощувки. Те достигат 13 млн. евро, което е с 27.7% повече на годишна база. Най-голям принос за резултата имат чуждестранните туристи, които са генерирали 10 млн. евро от общите приходи.

Редактор "Екип на Петел",

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