Хотелите във Варна с ръст на нощувките и приходите за ноември

Пиксабей

През ноември 2025 г. област Варна регистрира ръст както на нощувките, така и на приходите от туризъм, показват данни на НСИ. Общият брой на нощувките достига 73 100., което е с близо 15% повече спрямо същия месец на 2024 г.

От тях 34 100 са реализирани от български граждани, а 39 000 – от чуждестранни туристи. През ноември в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76% от нощувките на чужденци и почти половината от нощувките на българи.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 10.7% и достига 32 900, като малко над 40% от тях са чужденци, реализирали средно 2.9 нощувки. Общата заетост на леглата е 19.5%, като най-висока е в обектите с 4 и 5 звезди – 22%, предаде "Морето".

Приходите от нощувки в областта бележат значителен ръст от 29.6%, достигайки 6.6 млн. лв., като 3.8 млн. лв. са от чуждестранни туристи, а 2.8 млн. лв. – от български.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!