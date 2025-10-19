Храбрите „соколи“ изиграха най-силния си мач като гост

Редактор: Недко Петров

Снимка: Булфото

Уверен Спартак изигра най-силния си мач като гост този сезон. Тази точка има най-голяма тежест, далеч по-голяма от тези срещу ЦСКА, Локомотив София и ЦСКА 1948, тъй като бе постигната по категоричен начин и с футболни достойнства срещу хегемона у нас през последните 14 години.

Добре подредени в защита и тактически дисциплинирани, с линии близко една до друга, „соколите“ лимитириха всички шансове в предни позиции на домакините през първото полувреме.

А след допуснатия гол в началото на второто, показаха реакция и продължиха да са равностойни. Да, на два-три пъти се наложи и да изтръпнат, когато се откриха шансове пред Ерик Биле, но нали не сте очаквали Лудогорец да няма положение цял мач.

По-важното е, че варненци продължиха да следват плана на Гьоко и да играят със самочувствие, и ако Бернардо Коуто имаше малко повече шанс при удара си в 78-ата минута, можеха да си тръгнат и с трите точки.

Важно е също да се отбележи, че освен грамотната отборна игра в дефанзивен план, Спартак използваше всяка възможност за рационални и перспективни атаки, но за жалост не можа да доразвие някои от тях в последните 30 метра.

На фона на пълната със съдържание игра на Спартак, би следвало да отличим и третия красив гол на Шанде в тази кампания. Както и великолепните му отигравания, с които респектираше отбраната на разградчани.

Разбира се, и отборния дух, характера и високия морал на храбрите „соколи“.

И още веднъж комплименти към Гьоко Хаджиевски, не само за успешната стратегия и правилната настройка, която придаде на своите, но и за един мъдър ход, свързан със състава.

Треньорът пусна Емил Янчев като ляв бек, пост, на който той не бе играл досега. Янчев обаче се справи и компенсира липсата на отсъстващия Лукас Магджински.

За финал бих искал да припомня, че отбор на Лудогорец не се нуждае от съдийско рамо, тъй като това му прави лоша услуга в Европа.

Визирам ситуацията в 31-вата минута, когато Бърнард Текпетей спря с професионален фаул обещаваща атака на Даниел Иванов, но не получи задължителния жълт картон.

Осем минути по-късно ситуацията се повтори и този път Текпетей бе декориран в жълто, но ако съдията се придържаше към правилата и при първото му нарушение, Лудогорец трябваше да доиграе двубоя с десет души.

Тънък момент, който обаче бе отсъден в полза на фаворита в срещата. Иди после обяснявай, че реферите не се съобразяват с имената на отборите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!