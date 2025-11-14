Храна поскъпва с над 2 лева на кило за 40 километра у нас

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Драстична разлика в цените на един и същи хранителен продукт в съседни градове, между които разстоянието е само 40 километра, показа Нова телевизия.

В Монтана охладено пиле се продава за 9,91 лева за килограм, а във Враца – 7,52 лева, като разликата е 2,39 лв.

Във видинския регион една търговска верига държи до 90% от пазара. Очевидно е, че в този случай няма как да говорим за каквато и да било пазарна конкуренция. Много често в най-бедните региони цените са най-високи точно поради тази причина. Неясно защо Смолян, който е известен със смилянския боб, държи най-висока цена на белия боб. За брашното, картофите и почти всички стоки регионалните различия са доста силно подчертани. Имаме такива, достигащи до 19 на сто нагоре или надолу, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Тримесечният доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2025 г. е 3 680 лв. Той нараства с 9,8% спрямо същия период на 2024 г. Тримесечният разход за същия период средно е 3 344 лв. и се увеличава с 6,0% спрямо същия период на предходната година.

Няма значително изменение в цените на стоките от така наречената малка потребителска кошница през изминалия месец. Това отчитат от КНСБ, които наблюдават цените на 20 хранителни и един нехранителен продукт. Разликата в ценита за септември и октомври е от 0,1%.

Поскъпване има при някои сезонни зеленчуци - краставици и домати с около 3%, като очакванията са тази тенденция да продължи и в следващите месеци. Значително поскъпване е отчетено и при свинското месо.

