Храните от малката кошница поевтиняват с 15% за минимум шест месеца

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Съгласие за намаляване с 15 на сто на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум шест месеца е постигнато в рамките на Националната инициатива „Кошница с грижа“ – съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при представянето на инициативата в Министерския съвет. Събитието бе открито от премиера Румен Радев.

Абровски посочи, че част от търговските вериги са поели ангажимент намаленията да бъдат в сила за по-дълъг период, както и да разширят обхвата на включените стоки, предава БТА.

Министърът благодари на представителите на търговските вериги за проведените интензивни срещи през последните две седмици и за включването им в инициативата, които сами са се отзовали, за да може заедно да помогнат на българските граждани да консумират качествена и евтина храна.

По-рано днес в интервю за „Нова телевизия“ вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев изрази очаквания за намаление на цените на стоките от първа необходимост в диапазона от 15 до 30 на сто и устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост.

Редактор "Екип на Петел",

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