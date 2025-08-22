Хриси и мъжът и спестили пари за апартамент преди АТВ-то да връхлети

Кадър БТВ

Съдът решава дали 18-годишният младеж, който удари с АТВ петима души в „Слънчев бряг“, да се върне в ареста. В няколко града в страната се провеждат протести с настояване за справедлив процес.

Състоянието на двама от пострадалите - 35-годишна жена и четиригодишното ѝ дете остава изключително тежко, лекарите не дават надежда за живота на майката.

Пред Съдебната палата в Бургас се събраха близки, приятели и хора, които искат да подкрепят семейството. Те държат плакати с надписи „Ние сме Мартин и Хриси“, „Правосъдие в кома“, „Справедливост за децата ни“.

Събрали са се много млади семейства и хора, които също са пострадали при инциденти на пътя.

35-годишната Христина, която е банков служител, и съпругът ѝ са заедно от деца. Имат две момченца, скоро спестили за жилище. Очаквали морето с нетърпение.

Ударът с АТВ на алеята в „Слънчев бряг“ слага край на мечтите на няколко семейства. Христина е в мозъчна смърт и според лекарите майката на две деца няма шанс.

„До последно си мислех, че ще стане чудо. Тя беше много силна, много борбена и никой не вярваше, че ще стигне до мозъчна смърт“, казва майката на Христина – Златка Соколова.

В реанимацията на същата болница се борят за живота на 4-годишния Мартин - малкият син на Христина.

18-годишният Никола Бургазлиев, шофирал АТВ-то, е ученик от 12. клас и син на полицаи. Пуснат от съда под домашен арест - мярка, която днес от 14 часа се връща за обжалване пред съда в Бургас.

Адвокатите на пострадалите искат по-тежко обвинение, след като първоначалното беше за средна телесна повреда.

„По повод на Христина трябва да се отчете, че е налице мозъчна смърт, защото това ще промени квалификацията към особено тежък случай, с евентуална умисъл може да се претендира дори и доживотен затвор“, каза адвокатът на пострадалите Георги Радков.

По искане на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов Националната следствена служба поема разследването за инцидента.

„В момента тече паралелно разследване, което да установи близки отношения между прокурора, който е в Бургас, и майката на виновния водач“, каза адвокатът.

А близките искат справедливост. Само за час бяха събрани 3000 подписа с искане за по-тежка мярка. Има вероятност прокуратурата да преквалифицира обвинението за средна телесна повреда, каквото е в момента, в по-тежко, научи bTV от свои източници.

