Христанов: „Магазин за хората“ работи на загуба

Министър обърна внимание на сериозен проблем, който касае много българи.

Държавното дружество „Магазин за хората“ ЕАД, създадено с 10 милиона лева публичен ресурс, генерира загуби вместо очакваните социални ползи. Това обяви служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, цитиран от БТА. Според официалните отчети за изминалата 2025 година проектът е реализирал едва 200 000 лева приходи срещу 250 000 лева загуба.

"Изискваме допълнителни документи, защото в папките, които получих, има сериозни празноти," заяви министър Христанов. Той допълни, че държавата не трябва да влиза директно на пазара, а да създава равни условия за всички участници.

Въпреки отчетените загуби, ръководството на дружеството твърди, че се движи по план. В официална позиция от компанията заявиха, че прогнозната им реализация за 2026 година възлиза на 19 милиона евро. Министър Христанов обаче контрира, че при настоящия нискоразходен модел с надценка под 10%, печалба може да се очаква едва при постигане на оборот от над 110 милиона лева.

Към момента дружеството разполага с над 9,3 милиона лева по банкови сметки от първоначалния държавен капитал, но реалната му дейност е ограничена до щандове в малко над 50 населени места.

Министерството на земеделието и храните започва пълна ревизия на начина, по който са подбирани доставчиците и как са разходвани средствата за реклама. Силно притеснение буди фактът, че уставът на дружеството позволява на земеделския министър да увеличава капитала чрез „външни инвестиции“ във всеки един момент, без ясни критерии.

"Ще търсим обществения интерес без реваншизъм," категоричен бе Иван Христанов. Той припомни, че работата на институциите е да гарантират, че социалните мерки не се превръщат във финансово бреме за данъкоплатците.

