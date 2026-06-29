Христанов: Схемата с фалшивото масло е от поне 2009 г. и е покровителствана от Брендо
Кадър Bulgaria On Air
Има ли държавата контрол върху това, което стига до трапезата ни - бившият министър на земеделието Иван Христанов твърди, че системата на БАБХ се нуждае не просто от смяна на ръководства, а от разчистване на зависимости, повече ресурс за граничния контрол и реална независимост на инспекторите.
Фалшиво масло залива търговската мрежа
Краве масло, но почти без краве мляко в него. Това са предлагали на пазара български фирми. Проверката е започнала по сигнал от трета фирма, която продава немско масло със същото наименование.
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е наложила глоба в размер на близо 310 000 евро на двете компании, които са предлагали фалшивото масло.
Количеството от двете партиди вече е изтеглено от пазара и е насочено за унищожаване, увериха от Агенцията по безопасност на храните. Маслото е било продавано в магазините миналата година.
"Хората се уплашиха, защото изведнъж от никъде се появи скандал, който касае здравето на децата ни", подчерта Христанов в предаването "Денят On Air".
Критики към държавата и работата на институциите
По думите му в момента същата тази държава, "която доказахме, че може да работи смело и решително по отношение на тези бандити, които правят това масло", изглежда безпомощна и вместо да влезе в нападателен режим, влиза в оправдателен.
Според него това е голямата разлика между тогавашното управление и сегашното.
"КЗК в нито един момент не се обади и да каже "г-н министър, това, което вие разкрихте, се засича с наши разследвания, дайте да обединим сили и да продължим".
Мас в огромни блокове
Христанов обясни, че маста пристига в огромни блокове, в които се крият наркотици, и веднага са сигнализирали МВР.
"Количеството мас беше необяснимо и това привлече вниманието на ръководството на БАБХ", заяви бившият министър на земеделието пред Bulgaria On Air.
"Това, което ние засякохме, е прясно върната пратка от търговска мрежа", уточни той, като добави, че се складира и заминава към следващия клиент - малки магазини в малките населени места.
Обвинения за контрабанда и политически чадър
Христанов алармира, че в този момент по българското Черноморие се изливат хиляди тонове контрабандна храна.
"Върви си като река и се излива в морето", посочи бившият министър на земеделието.
По думите му схемата с фалшивото масло е от поне 2009-2010 г.
"Единственото нормално прекъсване беше, докогато бях министър", добави Христанов.
По думите му има политически чадър от години за милиарди.
"Чадър винаги е имало и този чадър беше за малко разбит от нас. Те не са две фирми. Складът е под покровителството на Брендо. Има една официална фирма, чиято шефка 2012 г. е арестувана, но има огромна периферия от фирми. Утре ще ги сменят с две други фирми - нещата ще останат същите", предупреди той.
"Всеки път, когато скачаме на някой бандит, се притесняваме, но повече се притесняваме от това че 7 млн. българи, включително и моите деца, не знаят какво ядат", подчерта Христанов.
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