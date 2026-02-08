Христанов: Това са 6 екзекуции на мафията

Кадър Нова Тв

Първи думи на публична личност след трагедията у нас.

Лидерът на партия "Единение" Иван Христанов реагира остро на новината за откритите три тела в кемпер край Враца днес следобед. Според бившия заместник-министър на земеделието, смъртта на издирвания за тройното убийство в хижа "Петрохан" Ивайло Калушев и двамата му спътници не е инцидент или самоубийство, а "екзекуция".

"6 екзекуции на Мафията! Глупости ли са?! Филмираме ли се?! Лъжем ли?!", написа Христанов в емоционална публикация в социалните мрежи, визирайки общия брой на жертвите от серията престъпления в района – трима убити в хижата и трима открити днес в кемпера.

Христанов насочи гнева си директно към силовите ведомства, като ги посочи като съучастници в случващото се.

"Пряко въвлечени и виновни са ДАНС, МВР, прокуратурата", заяви политикът. Той направи паралел с дейността си по случая "Капитан Андреево" от 2022 година, твърдейки, че случващото се сега е продължение на войната с организираната престъпност, за която той предупреждава от години.

Реакцията идва часове след като полицията откри издирвания кемпер на Ивайло Калушев в местността Околчица. Вътре бяха намерени телата на собственика на хижа "Петрохан", 23-годишния Николай Златков и 15-годишно момче. И тримата бяха в неизвестност от края на януари.

Според Христанов, липсата на адекватна реакция от държавата е позволила "мафиотските изроди" да действат безнаказано. Той определи врага като "жесток, брутален, безскрупулен" и заяви намерението си да пътува лично към Враца, за да се увери в истината на място.

"Защо аз съм жив? Защото през 2022 г., осъзнавайки опасността, направих всичко възможно да осветим схемите", допълни Христанов, подчертавайки, че публичността е единствената "спасителна мрежа" срещу подобни посегателства, пише dunavmost.com.

