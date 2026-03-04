реклама

Христанов няма да бъде изслушан в НС, както се очакваше. ИТН отново призова президента да поиска оставката му

04.03.2026 / 10:24 0

Булфото

Служебният министърът на земеделието и храните Иван Христанов няма да бъде изслушан в парламента заради неотложни ангажименти. ИТН призова президента Илияна Йотова да поиска незабавно оставката на служебния министър на земеделието.

Това заяви Станислав Балабанов от ИТН пред журналисти в парламента, цитиран от "Дарик". 

По думите му е недопустимо пореден министър "да ни гледа в очите и да ни лъже". 

Балабанов обяви, че от партията ще отидат в Министерството на земеделието, за да проведат публично изслушване с Иван Христанов. 

Припомняме, че миналата седмица от ИТН прочетоха декларация с информация за служебния министър Иван Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет. От партията още тогава призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му. 

