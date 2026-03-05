Христанов за случая "Петрохан": Районът там се охранява от няколко институции, пази се и от Гранична полиция, за да е имало засилена незаконна дейност

кадър: бТВ

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов отхвърли обвиненията срещу членове на екипа си и коментира няколко ключови теми – от кадрови атаки и случая „Капитан Андреево“ до проблеми в животновъдството и контрола върху храните.

Повод за изявлението му стана ситуацията, при която депутати са го търсили в парламента и в сградата на министерството. „Не съм се изплъзвал. Имах предварително планирана работа, която изискваше да тръгна в конкретен момент заедно с още други екипи“, заяви министърът. По думите му реакцията на депутатите е била „нахълтване в институцията – едва ли не „дайте да го намерим и да го пребием“, което е крайно неадекватно“.

В предаването "Лице в лице" Христанов коментира и обвиненията срещу неговия сътрудник Ангел Мавровски. Според него срещу него е имало целенасочен натиск след работата му на граничния пункт ГКПП „Капитан Андреево“. „Той беше почти два месеца в качеството си на зам.-директор на БАБХ на „Капитан Андреево“, за да можем да овладеем трафика и да възстановим държавния контрол“, каза министърът. По думите му репресиите срещу Мавровски са започнали веднага след напускането на поста му и са довели до невъзможност да си намери работа в продължение на две години.

Министърът разказа и за случай, при който според него представители на администрацията са опитали да го „умилостивят“. „Две седмици преди аз да стана министър служебни лица от агенцията викат близки на г-н Мавровски и започват: „Май сбъркахме, че ви ударихме така. Какво ще кажете да отидете в Брюксел, защото там позицията за ветеринарната ще е свободна“, заяви Христанов.

По повод твърдения за негова асистентка, арестувана за наркотици, той заяви, че единственият официален документ, който може да изисква, е свидетелство за съдимост. „Поискал съм – чисто е“, каза министърът и добави, че в момента се води „много мръсна кална война, в която прицел съм аз“.

Христанов коментира и случая „Петрохан“. Той обясни, че българското законодателство предвижда държавата да работи съвместно с граждански организации, включително при опазването на горите. „Българското законодателство изрично вменява на държавната власт да работи с гражданските институции, включително в Закона за горите. Изрично е записано, че Изпълнителна агенция по горите трябва да работи с граждански сдружения“, каза той.

По думите му обаче няма данни за сериозна или засилена незаконна дейност в района. „Още от самото начало аз самият го казах. Тогава, почивайки на данни, придобити от колеги, а сега вече като министър мога да кажа – не е имало такива основания“, заяви Христанов. Той подчерта, че сигналите за нередности са били малко и не са подавани към компетентните институции. „Сигналите са били малко от самото сдружение. Не са подавани сигнали към Изпълнителна агенция по горите“, посочи министърът.

Според него най-вероятно хората от сдружението са търсили по-скоро общност и съвместна дейност, отколкото да реагират на реална заплаха. „Най-вероятно всъщност, Бог да ги прости и да се смили над душите им, те са искали просто да си имат някакво единение. С каква цел – не мога да гадая“, каза той.

Христанов допълни, че се надява разследването да изясни напълно случая. „Надявам се данните и разследванията да изкарат истината, защото бяхме къпани от какви ли не слухове и конспирации, за съжаление включително държавните органи и главният прокурор“, заяви министърът.

По думите му районът около Петрохан се охранява и контролира от няколко институции и няма основания да се смята, че там се развива засилена незаконна дейност. „Не, не е имало никога кой знае какви основания за засилена дейност. Има гори и природа там, районът е и граничен – пази се от Гранична полиция, не само от агенцията“, посочи той.

Христанов коментира и ситуацията на ГКПП „Капитан Андреево“. По думите му е изискал цялата документация за това как товаро-разтоварната дейност отново е била върната на частна фирма. „Ние ще възстановим тази товаро-разтоварна дейност да се изпълнява от държавата отново, както беше“, заяви той. Според министъра именно тази дейност създава риск от контрабанда на наркотици и превозване на мигранти. „Това са хората, които първи отварят камионите и могат да повлияят на контрола“, каза той.

Христанов твърди още, че около пункта се извършва и нерегламентиран натиск върху превозвачи. „Обикаля една женица, беше докладвана, че е внедрен човек от частна фирма, и казва: ако искаш да минеш бързо, дай 500 евро, ако искаш лабораторен контрол – ще чакаш“, заяви министърът.

Министърът коментира и случая със стадото от овце на фермер, известно като стадото на бай Иван. По думите му се търси решение, което да не доведе до тежки икономически последици. „В момента се опитват да ни вкарат в избор – или ги убивайте, или ги пускайте. Ние имаме и друг вариант“, каза той. Според Христанов унищожаването на животните би сринало доверието към институциите, а освобождаването им би довело до сериозни проблеми с износа на животински продукти.

Министърът коментира и контрола върху храните. Той посочи, че наскоро на Пристанище Бургас е бил спрян кораб със слънчоглед заради опасни вещества. „Хванахме два пестицида – единият три пъти над нормата, другият - пет пъти“, каза Христанов. Той подчерта, че продукцията ще бъде проследена по цялата верига, за да се гарантира, че няма да достигне до потребителите.

По думите му е подаден и сигнал до прокуратурата за т.нар. „златна фадрома“ – случай със завишени разходи за транспортиране и изгаряне на мъртви животни. „За едни три месеца държавата е платила толкова пари, че можехме да си купим чисто нова фадрома“, заяви министърът.

Христанов съобщи и за риск за националната сигурност, след като фирма, изпълняваща дейности по унищожаване на животински отпадъци, е уведомила министерството, че ще спре работа. „Ние няма да позволим някой, който е монополизирал една дейност, да изнудва държавата“, каза той, като уточни, че по случая са уведомени ДАНС, Министерството на вътрешните работи и премиерът.

