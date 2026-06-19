Христина Христова: 7-8 млрд. евро е дефицитът в пенсионната система

Снимка: Булфото

Ситуацията с баланса в държавния бюджет се влошава все повече. 7-8 млрд. евро е дефицитът в пенсионната система, каза бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио Фокус.

По думите на Христова натрупаните през последните години дефицити са резултат от разрастващи се разходи и политически решения в условия на постоянна предизборна динамика.

"Значителна част от бюджета на държавата се използва за покриване на социални разходи, включително пенсионната система, която е в хроничен дефицит", допълни тя.

Според нея около половината от необходимите средства за пенсии се осигуряват чрез трансфери от държавния бюджет, а недостигът достига милиарди левове годишно.

Като основни структурни проблеми Христова откроява неблагоприятната демографска картина, застаряващото население, ранното пенсиониране в редица професии, ниските доходи и високия дял на сивата икономика.

Тя подчерта необходимостта от по-задълбочен анализ и реформи, включително преразглеждане на социалните плащания, които не са пряко свързани с осигурителен принос, както и мерки срещу сивия сектор.

Христова се обяви против ново увеличаване на пенсионната възраст и осигурителните вноски на този етап, като напомни, че вече действа постепенна пенсионна реформа.

"Предизвикателствата пред пенсионната система ще останат дългосрочни и няма да бъдат решени без последователна политика и структурни промени", заключи тя.

Редактор "Екип на Петел",

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