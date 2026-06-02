Христина Христова: В това обезщетение и отпуск по майчинство има 100% справедливост

Булфото

В това обезщетение и отпуск по майчинство има 100% справедливост, тъй като те са базирани на основния принцип на демокрацията - правото на избор. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио Фокус.

"Важно е да уточним, че става въпрос единствено за работещите жени. Те и бащите на техните деца са се осигурявали по трудови правоотношения, като през целия си трудов стаж внасят осигурителни вноски върху своите доходи. Затова обезщетението за майчинство не е социална помощ, както често се твърди в социалните мрежи. То няма нищо общо със социалното подпомагане. Това е право, придобито срещу финансов осигурителен принос на майката и бащата.

На принципа на солидарността и жените, и мъжете се осигуряват за риска "бременност и майчинство", макар много хора да не знаят това. Ето защо отпускът до навършване на една година на детето е платен в размер на 90% от осигурителния доход на майката. Тъй като върху това обезщетение не се дължи данък върху доходите, реално жената получава почти същия доход, какъвто би получавала, ако работеше. На практика това е заместващ доход, докато тя е вкъщи и се грижи за детето", обясни Христова.

Тя заяви, че тези средства не са помощи, а резултат от финансовия принос, който родителите са правили всеки месец чрез своите осигуровки. "След това същите хора продължават десетилетия наред да участват в солидарната система и да финансират следващите поколения родители", поясни тя.

"Отпускът до навършване на една година на детето не е задължителен. В зависимост от конкретната семейна ситуация, здравословното състояние на детето и професионалните ангажименти на майката, тя може да се върне на работа и по-рано", допълни Христова.

Същото важи и за втората година от майчинството. Именно тя е предмет на най-сериозните обществени дебати, тъй като представлява сравнително дълъг период на отсъствие от пазара на труда.

"Първоначалната идея беше през втората година подкрепа да получават жените, които действително изпитват затруднения - независимо дали поради здравословни проблеми на детето, или поради липсата на достатъчно социални услуги. И тук не става дума само за ясли и детски градини, а и за услуги, свързани с профилактика, почасова грижа и подкрепа за семейства с деца със специални потребности. Жената има право да остане в отпуск и да получава обезщетение до навършване на две години на детето. Когато аз внесох този текст, идеята беше обезщетението през втората година да бъде поне равно на минималната работна заплата.

Това е минималната цена на труда в България и след като доходът на жената се замества от държавното обществено осигуряване, беше логично тя да получава поне минимално възнаграждение. Така беше в продължение на години. Впоследствие обаче по различни финансови и бюджетни съображения размерът на обезщетението беше отделен от минималната работна заплата", обясни тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!