Християн оцеля след удар от волтова дъга и дари кръв

Кадър Община Бургас

Бургаски ученици се включиха в хуманитарна акция за спасяване на човешки животи

Четири години след тежък инцидент с волтова дъга на бургаската гара, Християн Максимов върна жеста към обществото. Тийнейджърът, за чието спасяване стотици хора от цялата страна дариха кръв през 2022 година, днес се включи в кръводарителската акция на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Инициативата под наслов „Това не си го правил“ е насочена към завършващите гимназисти, като за осма поредна година лечебното заведение призовава младите хора да започнат живота си на възрастни с благородно дело, предаде Дунав мост

Християн Максимов се включи в кампанията заедно със свои съученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в морския град.

"Чувствам го като свой дълг. Благодарен съм на всички, които тогава са дарили за мен. Имах много време за размисъл в болницата, още тогава реших, че ще го направя и когато разбрах, че моето училище ще участва в тази инициатива, без колебание дойдох" , сподели Християн Максимов, цитиран от Община Бургас.

През 2022 година момчето претърпява множество операции, след като е покосено от волтова дъга при опит за снимка върху влакова композиция. Лекарите успяват да го спасят, а днес младежът има категорична позиция срещу подобни рискови действия при подрастващите.

"Знам, че когато си на 14-15 години последните хора, които слушаш, са родителите. Наскоро имаше подобен случай на моя, свързах се с близките, окуражавах ги. За съжаление това дете не успяха да го спасят. Хора, слушайте си родителите, не правете такива глупости, защото знам какво е целите ти ръце да са в белези, другите да те гледат странно. Аз получих втори шанс за живот, но не всеки го получава" , заяви категорично Християн Максимов.

Близо 60 ученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника и Строителната гимназия в Бургас подкрепиха днешната кръводарителска акция. Към тях се присъединиха и абитуриенти от Професионалната гимназия по селско стопанство в Карнобат и Средно училище „Христо Ботев“ в Айтос.

"Организацията е трудна и продължителна, но резултатът е удовлетворяващ, както за нас, така и за учениците. Сред нашите абитуриенти вече има такива, които даряват за втори път - веднъж в единадесети клас, когато са навършили пълнолетие, и сега" , обясни инженер Бояна Георгиева, класен ръководител в бургаската гимназия.

Статистиката на отделението по трансфузионна хематология в Бургас отчита над 2000 кръводарители само за първите два месеца на настоящата година. През последните две години болничното заведение регистрира рекорден брой доброволци – близо 10 000 годишно, като около 3000 от тях даряват кръв за първи път.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!