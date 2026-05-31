Християндемократите обсъждат възможността Мерц да бъде сменен на канцлерския пост

Германски медии пишат през последната седмица, че високопоставени представители на Християндемократическия съюз (ХДС) обсъждат възможността за смяна на канцлера Фридрих Мерц, като публикациите предизвикаха остра реакция от близкото обкръжение на встъпилия в длъжност преди малко повече от година ръководител на федералното правителство, обобщава в. "Тагесшпигел".

Твърденията за обсъжданата евентуалната смяна на Мерц първо се появиха на страниците на сп. "Фокус", а след това и в изданията "Щерн" и "Билд". В този контекст бе споменато името на премиера на регионалното правителство на провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Политически реакции

"Спекулациите от последните дни са просто глупости", заяви в петък Вюст, цитиран от сп. "Шпигел".

"Имам чувство за отговорност към тази длъжност и то точно във време на толкова дълбоки промени и големи обрати", каза ден по-рано Мерц при участието си във форум на ХДС в град Арнсберг. "Ако човек днес проследи дебатите в Германия, може да остане с впечатлението, че страната ни е напълно блокирала, че тя не може да се промени, разчитайки на собствените си сили, и че така да се каже упадъкът ѝ вече е предначертан", добави канцлерът. "Германия е достатъчно силна за едно ново начало и аз лично съм решен... да реализирам тази възможност чрез моето правителство", подчерта Мерц.

Йенс Шпан, председател на парламентарната група на блока Християндемократически/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) в Бундестага, в събота определи слуховете, че се готви смяна Мерц като "нелепи". Шпан каза, че Мерц има ясно виждане как да промени Германия и да възстанови икономическата ѝ мощ. "И в това той има пълната ни подкрепа", заяви дългогодишният политик от ХДС, цитиран от ДПА.

Председателят на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), вицеканцлер и министър на икономиката, Ларс Клингбайл също застана зад Мерц, посочва БТА. "С канцлера поддържам отношения, белязани от доверие", каза той в кулоарите на среща със свои европейски колеги в Берлин. "Знаем какви задачи ни предстоят във вътрешнополитически, европейски и международен план... Мисля, че и двамата работим с удоволствие и ще продължим да го правим", добави Клингбайл, цитиран от "Тагесшпигел".

Трудности пред правителството

Оглавяваният от Мерц коалиционен кабинет на консерваторите и социалдемократите се намира в трудна ситуация в началото на втората година от управлението си, коментира в. "Тагесшпигел".

Резултатите от ежемесечната анкета на телевизия А Ер Де "Дойчланд тренд" от май сочат, че общественото недоволство от канцлера е достигнало най-високото равнище от встъпването му в длъжност. Положително за работата на Мерц се изказват едва 16% от респондентите, като през април този дял е възлизал на 21%. Недоволните от управлението му са 83%, което е със седем процентни пункта повече от април. Рейтингът на Мерц през май е и най-ниският, който "Дойчланд тренд" някога е отчитал за федерален канцлер.

Същевременно анкетите показват, че крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) получава все по-голяма подкрепа във всички райони на страната. През есента предстоят трудни избори в няколко провинции, особено в Саксония-Анхалт, където според последните проучвания на общественото мнение АзГ се ползва с подкрепа над 40% от респондентите, отбелязва "Тагесшпигел".

Правителството на Мерц усилено се бори да предприеме нужните мерки, с които да вкара икономиката в ред, особено на фона на международната криза.

Германският съвет на икономическите експерти (официален и независим консултативен орган на германското правителство) тази седмица понижи прогнозата си за растеж за 2026 г. до 0,5% поради структурни проблеми, предизвиканото от войната в Иран рязко повишаване на цените на енергията и отслабената конкурентоспособност на германската индустрия. Очаква се инфлацията да достигне 3%, което ще задълбочи стагнацията на най-голямата икономика в еврозоната, посочва Ройтерс.

"Нужда от спасител"

Слабото представяне на кабинета и усещането, че нещата се движат бавно, пораждат в редиците на ХДС усещането за нужда от спасител, отбелязва телевизия Цет Де Еф.

Като единствена приемлива фигура се сочи Вюст, който управлява в Северен Рейн-Вестфалия в коалиция със "Зелените". Той е популярен сред народа и обича да се представя като надпартиен лидер, добавя "Цайт".

Вюст има опит в сферата на медиите, посочва телевизия А Ер Де. В продължение на седем години той е изпълнителен директор на Асоциацията на издателите на вестници в Северен Рейн-Вестфалия. Вюст, който е начело на регионалното правителство от 2021 г., вероятно е добре запознат с особеностите на бранша. Той вече е предизвиквал медиен дебат за евентуалното му кандидатиране за канцлер, изброява А Ер Де. Преди три години в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" публикува статия на гостуващ автор, озаглавена "Сърцето на ХДС тупти в центъра".

"Който търси лесен път към популярността и се обединява с популистите, отсича собствените си корени и потъва в хаос", пише в статията, чиито автор е Вюст.

Мнозина възприеха тези думи като открито обявяване на война срещу Мерц, отбелязва А Ер Де.

Въпреки това догодина година Вюст трябва се яви на изборите за парламент на Северен Рейн-Вестфалия, а ХДС не иска да рискува загуба в най-гъсто населената провинция. Никак не е сигурно, че Вюст ще подкрепи идеята за смяна на канцлера и ще се впусне в подобно начинание, коментира "Цайт". Този процес е белязан от твърде много препятствия и суета, времето е прекалено малко, а рисковете са особено големи.

Но основният проблем е, че далеч не е сигурно, че сама по себе си евентуалната смяна на канцлера ще реши проблема, пише още "Цайт". Смяната на Мерц била свързана с неприятното обстоятелство, че християндемократите ще трябва да признаят, че страдат не само от несговорчив за реформи коалиционен партньор, но и от самите себе си. Една партия, която обмисля промени в ръководния си състав три години преди парламентарни избори, смятани за крайъгълен камък за демокрацията, дава сигнал, че е загубила своята самоувереност.

