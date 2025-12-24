Християните посрещат Рождество в Светите земи за пръв път след края на войната

Пиксабей

За пръв път след края на войната в Газа християните ще посрещнат Рождество Христово в Светите земи.

Около 40 хиляди поклонници се очакват в Израел за празниците, съобщават от Министерството на туризма на страната, предаде БНР. Мнозина от тях вероятно ще вземат участие в традиционната процесия днес от Ерусалим до Витлеем, където ще бъде отслужена меса точно в полунощ пред църквата "Рождество Христово", за която се вярва, че е до конюшнята, в която е бил роден Иисус Христос.

За празника при храма по-рано беше поставено голямо коледно дръвче.

Спирането на огъня в Газа се очаква да позволи на много общности отново да празнуват празника по-публично.

Междувременно главите и патриарсите на църквите в Ерусалим отправиха предупреждение срещу фалшивия мир в рождественското си послание - в контекста на нестихващото напрежение в региона на Близкия изток, предаде ДПА.

Сред подписалите документа са патриарсите на православната, арменската и латинската църква, както и представителите на Кустодията на Светите земи, която представлява римокатолическата Францисканска кустодия, а също и архиепископите на Коптската, Сиро-яковитската и Етиопската православна църква.

Чрез него лидерите призоваха за предпазливост чрез цитат от Книга на пророк Иезекииля - за онези, които говорят за "мир, а пък мир няма".

Църквите в Ерусалим отправят и призив към вярващите - молитвите и усилията за истински и справедлив мир да не намаляват.

