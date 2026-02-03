Христо Бонев празнува рожден ден

Снимка Уикипедия, Biser Todorov

79 години навършва днес легендарният футболист и треньор Христо Бонев-Зума. Зад гърба си пловдивчанинът има богата спортна биография – играл е като халф за Локомотив Пд, ЦСКА и гръцкия АЕК.

Носител е на Купата на Съветската армия през 1983 г. с черно-белите, вицешампион през 1968 г. с ЦСКА и през 1973 г. със “смърфовете”. Има 404 мача с екипа на Локото. А утре ще е премиерата на книгата “Осмото тепе”, посветена на Зума и написана от журналиста Дончо Донев, пише plovdivdaily.bg.

Наздравица вдига още един бивш играч и любимец на черно-бялата общност – Румен Стайков-Балона. 50-ия си юбилей пък празнува екс футболистът Стоян Колев.

Провокативният журналист и тв водещ Мартин Карбовски също има повод за черпене. Шампанско и за актрисата и певица Кристина Топалова, а също и за правнука на Христо Ботев – Боян Ботйов.

