Христо Димитров: Общинският съвет няма друг шанс, освен диалог

Снимка: ОбС-Варна

Надеждата за конструктивна работа остава водещ принцип за местната власт. Общинският съвет няма друг шанс, освен диалог. Варненските проблеми не търпят отлагане. Това каза председателят на ОбС-Варна Христо Димитров по повод връщането на кмета на Варна Благомир Коцев на работа.

Той подчерта, че от ОбС са готови партньорство с всяка институция или личност, но в рамките на прозрачност, отчетност и ясни правила, предава Радио Варна.

Нашата цел винаги е била да работим в интерес на гражданите, на хората, които са ни избрали. Всеки, който заяви готовност за конструктивен диалог и сътрудничество, ще срещне нашата отвореност, подчерта Димитров.

Нямаме друг шанс освен да работим заедно, категоричен е той.

В отговор на твърдения, че мнозинството в Общинския съвет е имало за цел отстраняването на кмета, Димитров определи подобни внушения като "несериозни".

В споровете някои хора стигат до крайности. Нашата цел е да си вършим работата, нищо повече, посочи той.

Председателят на Общинския съвет призна, че пред Варна стоят натрупани сериозни проблеми, включително липса на желаещи фирми за зимно почистване в районите "Младост" и "Приморски", както и забавяния по ключови инфраструктурни дейности.

Сякаш свикнахме с боклуците около контейнерите, но това не е нормално. Резултатите - не предложенията - са това, което гражданите очакват, подчерта той.

Като най-належащи Димитров посочи провеждането на конкурсите за зимно почистване, подобряване на сметосъбирането, решаване на инфраструктурни въпроси, качеството на социалните услуги, повишаване на качеството на живот във Варна.

Димитров подчерта, че е готов за среща и разговор с кмета и неговия екип, но каза, че по-важното е институциите да работят последователно и фокусирано.

По думите му назначаването на заместник-кметове е ключово за ефективността на общинската администрация.

Администрацията на кмета има нужда от пълен отбор, за да се справя с проблемите, а не да търси оправдания за слабости, категоричен е председателят на Общинския съвет.

