Христо Димитров за казуса Баба Алино: Как сега всичко се случи за два дни?

Снимка: ОбС - Варна

Незаконното строителство на територията на к.к. „Златни пясъци“ в местността Баба Алино от украинската корпорация КУБ, обсъждано по време на заседание на ПК "Обществен ред и сигурност" на 17 април тази година, е предизвикало еднозначна негативна реакция от всички политически партии в общинския съвет. Това каза председателят на Общинския съвет в морската столица Христо Димитров в обзорното предаване на Радио Варна „Позиция“. По време на комисията, той припомни, че представители на Община Варна за заявили, че проверка от 26 март на представители на различните институции е била осуетена, тъй като второстепенни улици – общинска публична собственост, са били охранявани от мъже, снабдени с оръжие и комуникационни станции.

По думите на Димитров от общинската администрация тогава оправданието за сложния институционален ред, който възпрепятства бързо решаване на проблема. „Обясняваха ни, че трябва заповед за всеки обект поотделно. Как сега всичко се случи за два дни?“, попита председателят на ОбС - Варна.

Димитров предположи, че украинската групировка е надценила възможностите си. "На държавата, от която идват, очевидно ѝ предстои още много път в правовия ред да извърви, преди да бъде приета в ЕС", допълни той.

"Припомням, че на 27 март 2026 г., е направена повторна проверка, но вече с участието на Община Варна, РДНСК - Варна, Икономическа полиция, ОД на МВР, Агенцията по горите и РИОСВ. Проверката обхваща десетки имоти в местността, като достъпът до част от тях отново е бил възпрепятстван, но не от физическа охрана, а от плътни огради. Това е в противоречие със закона, тъй като в горски територии не се допуска подобно заграждане. Тогава от община Варна заявиха, че се планира въвеждането на постоянен контрол в района чрез съвместни действия на Общинска полиция и Пето районно управление към МВР. Целта е да не се допуска строителна техника до въпросните имоти", заяви Димитров.

Представителят на „Алтернатива на гражданите“ изрази съжалението си от разминавате с общинската администрация по отношение на градоустройствените планове. Според него желанието на жителите и община Варна за развитие на инженерната инфраструктура, не отговаря на действията на общината. „Само се говори, без да се търси реално решение и да се осъществяват реални проекти в тази насока“. По думите на Димитров, така се създава усещането и за презастрояване в града. "Това усещане няма да се промени, ако инженерната инфраструктура продължи да изостава", уверен е той.

На въпрос докога ще се строи, особено в южните части на Варна, при положение, че капацитетът на ВиК мрежата е изчерпан - по думите на управителя на водното дружество, Димитров предположи, че това ще се случва, докато инфраструктурата не изгърми. "И тогава ще се тюхкаме, защото правим старите грешки, да се явяваме неподготвени за изпит“, допълни той.

Според него е възможно да бъде обявен строителен мораториум за две години. „Но за този период трябва да бъде изградена липсващата инфраструктура, което няма как да стане без предварителни проекти“, допълни Димитров. Той каза също, че за момента има само констатации, но не и решения. „Тези решения трябва да бъдат взети от кмета на Варна и управителя на ВиК, а такива липсват“, категоричен е Христо Димитров.

По думите му ремонтът на Аспарухов мост може да започне едва след като бъде създадена алтернативен път на моста. Паралелно с това трябва да бъде въведена и интелигентна система за управление на движението по съоръжението, за да се предотвратят задръстванията на трафика поради катастрофи, допълни председателят на ОбС - Варна.

В края на разговора Христо Димитров изрази скептицизъм, че крайният срок, който беше обявен за построяването на стадион „Варна“, ще бъде спазен. Припомням, че уверенията бяха, че до 2027 г. съоръжението ще бъде готово за ползване. По думите му само една част от 30-те милиона лева, гласувани от държавата, са постъпили по сметката на изпълнителя.

„Ситуацията в страната ме кара да съм скептик по отношение на спазването на обещаните срокове“, каза той, като допълни, че в момента правителството има други приоритети и едва ли ще му е до финансирането на спортни съоръжения.

Редактор "Екип на Петел",

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