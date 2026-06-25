Христо Гаджев положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС на мястото на Делян Добрев
25.06.2026 / 09:40 0
Булфото
Христо Гаджев положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ – СДС в 24-и МИР – София в началото на днешното пленарно заседание.
Той заема мястото на Делян Добрев, който подаде оставка на 22 юни. Вчера парламентът прекрати пълномощията на депутата от ГЕРБ – СДС, предаде БТА.
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