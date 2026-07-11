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Христо Грозев: Британските власти не ме предупредиха, че двама от осъдените българи са депортирани

11.07.2026 / 23:11 2

Кадър bTV

Британските власти са освободили и депортирали двама от осъдените за шпионаж в полза на Русия българи, съобщава британското издание „Телеграф“.

В статия, озаглавена „Лейбъристкото правителство освободи агенти на Кремъл, без да предупреди жертвите им“, се съобщава, че Иван Стоянов и Ваня Габерова – част от групата от шестима българи, осъдени за шпионска дейност в полза на Русия – са били освободени и депортирани.

Те са изтърпели законово изискуемата част от присъдите си.

Според разследването групата е извършвала наблюдение срещу руски дисиденти, политически фигури и журналисти във Великобритания и други европейски държави, сред които и разследващият журналист Христо Грозев.

„Общуването ми с британските власти приключи в момента, в който петимата българи получиха присъди в английски затвори, затова за мен беше изненада, че същите тези английски власти не ме предупредиха, че двама от българите са депортирани“, казва за bTV разследващият журналист Христо Грозев.

„Логично е да се притеснявам, че хора, които са били част от руска клетка за следене, в момента може би отново са във връзка с тези хора в Москва“, посочва той.

„Единственото, което искам да кажа, е, че съм благодарен, че българските власти, доколкото разбирам, държат под око освободените в България. Така че се надявам, ако не от Англия, то поне от България, да имам тази защита, която е необходима“, казва още Христо Грозев.

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Коментари
0
3
cron1 (преди 33 минути)
Рейтинг: 161702 | Одобрение: -23568
А тук на свобода ли ще бъдат тия боклуци?!?
Марио Кроненберг
4
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 633984 | Одобрение: 124939
Че кой си мислиш, че си ти бе, дзадник....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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