Христо Грозев: Британските власти не ме предупредиха, че двама от осъдените българи са депортирани

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Британските власти са освободили и депортирали двама от осъдените за шпионаж в полза на Русия българи, съобщава британското издание „Телеграф“.

В статия, озаглавена „Лейбъристкото правителство освободи агенти на Кремъл, без да предупреди жертвите им“, се съобщава, че Иван Стоянов и Ваня Габерова – част от групата от шестима българи, осъдени за шпионска дейност в полза на Русия – са били освободени и депортирани.

Те са изтърпели законово изискуемата част от присъдите си.

Според разследването групата е извършвала наблюдение срещу руски дисиденти, политически фигури и журналисти във Великобритания и други европейски държави, сред които и разследващият журналист Христо Грозев.

„Общуването ми с британските власти приключи в момента, в който петимата българи получиха присъди в английски затвори, затова за мен беше изненада, че същите тези английски власти не ме предупредиха, че двама от българите са депортирани“, казва за bTV разследващият журналист Христо Грозев.

„Логично е да се притеснявам, че хора, които са били част от руска клетка за следене, в момента може би отново са във връзка с тези хора в Москва“, посочва той.

„Единственото, което искам да кажа, е, че съм благодарен, че българските власти, доколкото разбирам, държат под око освободените в България. Така че се надявам, ако не от Англия, то поне от България, да имам тази защита, която е необходима“, казва още Христо Грозев.

Редактор "Екип на Петел",

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