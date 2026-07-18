Христо Хинков: Здравната система е в криза заради натрупани порочни практики

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Българското здравеопазване се намира в сериозна и задълбочаваща се криза, породена от натрупани през годините порочни практики и липса на последователни реформи. Това заяви в интервю за Радио Варна бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.

По думите му един от основните проблеми е непрекъснатото увеличаване на броя на болниците, които сключват договори с Националната здравноосигурителна каса. Така все повече средства се насочват към болничната помощ за сметка на профилактиката и извънболничното лечение.

„Не предотвратяваме болестите, а се стремим да се борим с тях, когато се появят, много често в напреднал стадий. Ресурсите са ограничени и анализът на бюджета показва, че средствата системно се насочват в грешна посока“, коментира проф. Хинков.

Според него сериозен проблем е и разделението между държавното и частното здравеопазване. Държавните болници поемат най-тежките случаи и поддържат спешни звена, но често работят на ръба на финансовото оцеляване. В същото време частните лечебни заведения използват слабостите на системата и получават достъп до значителна част от публичния ресурс.

Бившият здравен министър обърна внимание и на тежкото състояние на общинските болници. По думите му те могат да играят ключова роля в долекуването, рехабилитацията и палиативните грижи, но за целта е необходима целенасочена реформа и адекватно финансиране.

Проф. Хинков определи като положителна стъпка намеренията частните болници да провеждат обществени поръчки за средствата, които получават от Здравната каса. Той подкрепи и усилията за по-широко приложение на генеричните лекарства, но предупреди, че е необходим внимателен анализ, за да не бъде ограничен достъпът до иновативни терапии.

Според него една от основните пречки пред реформите е липсата на достатъчен аналитичен капацитет и здравни икономисти, които да разработят ефективни механизми за финансиране и оценка на медицинските дейности.

„Нашата здравна реформа непрекъснато се чупи. Започва се нещо, стига се донякъде, сменя се министърът и всичко тръгва отначало. Тъпчем на едно място вече години наред“, обобщи проф. Христо Хинков.

Редактор "Екип на Петел",

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