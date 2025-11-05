Христо Иванов: Борисов замеси името ми в поредната порция интриги, манипулации и откровени неистини

Булфото

Днес Бойко Борисов е замесил името ми в поредната порция интриги, манипулации и откровени неистини, типични за неговото политическо поведение и комуникация, пише в изявление на бившия председател на "Да, България" Христо Иванов, публикувано във фейсбук страницата на "Да, България".

Тази сутрин в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ обясни, че във връзка с наложените санкции е говорил с много от партньорските служби. Разговарял е „многократно в кабинета си с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов – относно това как да паднат санкциите срещу Делян Пеевски“. "Тогава те съдействаха с всички средства,“ каза Борисов пред медиите.

По този повод Христо Иванов заявява в публикацията си, че е категорично невярно да е оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британски санкции по отношение на Делян Пеевски, пише БТА.

“Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти, но самото развитие на събитията от периода 2022 - 2024 г. потвърждава думите ми за всеки, който всъщност се интересува от истината“, пише Христо Иванов. И публично, и във всякаква комуникация съм застъпвал тезата, че тези санкции се опират преди всичко на политическа оценка за неспособността на българските институции да се справят със системната корупция и злоупотреба с публична власт, която прави България рисков фактор и слабо звено в атлантическата общност за взаимно гарантиране на сигурността, добавя той.

Според бившия председател на "Да, България“ проблемът на Борисов е, че той "се е вградил в това статукво буквално като мома в мост“. „Винаги, когато е имал шанс да се разкачи от него, той в крайна сметка избираше да потвърди безостатъчната си отдаденост и зависимост на корупционния модел на завладяване на българските институции, свързван на този етап изключително с Делян Пеевски. Изправен пред перспективата за поетапната ликвидация на ГЕРБ като самостоятелен политически фактор, той и днес отново и отново избира да печели време за продължаване на собствената си вегетация на политическата сцена, воден единствено от тежките си зависимости. Независимо от цената за България“, коментира Иванов.

Точно затова, според него, за лидера на ГЕРБ е толкова важно да опита да премахне санкциите срещу Пеевски - защото те са присъда и за неговото собствено политическо битие. И точно затова е правил всякакви опити, "често доста унизителни и винаги за сметка на публичния интерес“, за облекчаване положението на Пеевски. Нещо, което днес се опитва да “нормализира” публично, насочвайки същевременно вниманието другаде чрез интриги и манипулации, посочва Христо Иванов.

"В периода 2022-2024 г. Борисов и Пеевски се надяваха, че срещу поредната имитация на реформи, ще осигурят реабилитация на своето криминално-властово дуо. Веднага след приемане на реформите в Конституцията обаче стана ясно, че те не са имитация и техните хора в съдебната власт започнаха да осъзнават и сигнализират, че промените създават реален проблем за модела и рискуват да доведат до неговия разпад, пише той.

Реагирам сега публично само защото атаката на Борисов не е насочена просто срещу моето име, а има за цел да опита да обезсили действията на колегите ми от “Да, България” и ПП-ДБ срещу този порочен модел, които очевидно постигат определени ефекти, заявява Христо Иванов.

