Христо Пъдев: Рухнах, буквално рухнах

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Актьор разкри драматичен момент по време на професионален ангажимент. Поводът Христо Пъдев да го направи бе въпрос за 600 лева в „Кой да знае“. Ицо и Цветелина Цветкова бяха попитани от Сашо Кадиев в какво се изразява парадоксът на Несбит.

Възможностите за верния отговор бяха - хората пушат, за да се успокоят, въпреки че никотинът има възбуждащо действие, хората спят повече, когато са под стрес, защото мозъкът се изключва защитно и кафето помага вечер за заспиване на редовни потребители на кофеиновата напитка.

Тук Христо призна, че отговор Б го е преживявал и сам се е уверил, че хората наистина спят повече, когато са стресирани.

Преди години репетирах едно представление в пловдивския театър. Моноспектакъл, много беше трудно, и на една репетиция дойде автора, който е жив наш класик и аз рухнах. Ама, буквално рухнах, започна Христо.

Мина репетицията, толкова бях напрегнат в два следобед и стигнах си там до една квартира, която имах в Пловдив. Седнах и не съм планирал да заспивам, но веднага заспах и се събудих на следващата сутрин. Аз никога не съм спал толкова. Монспектакълът „Великденско вино“ бе много беше хубав, беше много силно преживяване и аз го преживях, допълни по бТВ Пъдев.

Последният убеди Цвети да заложат на пушачите и след като познаха, увеличиха печалбата си на 900 лева.

