Христо Пъдев остана само по левче

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Интересен резултат постигна отборът на Христо Пъдев и актрисата Албена Павлова на полуфинала в състезанието Кой да знае по бТВ. В средата на състезанието Пъдев стопи натрупания си бюджет от 600 лева на едва един-единствен лев, тъй като заложи 599 лева на това, че ще познае отговора на следващия въпрос.

Отборът на Милица Гладнишка в компанията на актьора Иван Панайотов, които също на този етап се бяха сдобили със сумата от 600 лева, проявиха повече хитрост и заложиха едва 1/3 от сумата си.

Отборите бяха изправени пред въпроса:

Най-малката държава по население в света е...?

- Ватиканът

- Науру

- Тувалу

И двата отбора избраха отговор Науру. Четиримата актьори си признаха, че нямат никаква идея кой е верният отговор, но са избрали Науру, тъй като са чували за него.

И двата отбора обаче сгрешиха. Ватиканът не само е най-малката по площ държава, но и най-малобройна по население - едва 517 души.

Така всеки от отборите загуби залога си, но Пъдев остана само с левче.

Е, лев е, лесно се помни. Поне не е кръгла нула, коментира водещият на предаването Сашо Кадиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!