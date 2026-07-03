Христо Панчугов за бюджета: Липсва и елементарен опит да се направи нещо ново

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Борбата с корупцията и големите реформи, които трябва да се направят в съдебната система, към момента са само на ниво заявка. Това заяви пред БНР политологът Христо Панчугов.

"Това ще е главният ориентир за това дали имаме политическа формация, която наистина прави нещо ново. От друга страна ще е първият сигнал към собствените избиратели на ПБ дали всъщност тя може да ги убеди, че се постигат резултати. Това ще е темата, която до голяма степен ще предреши подкрепата за "Прогресивна България" не само на президентските избори, а и на следващите местни избори, които ще се окажат ключови за нейното политическо бъдеще. Дали ще започнат да се виждат резултати от обещанията, които бяха направени в предизборната кампания, ще можем да съдим по мерките, които са предприети за борба с корупцията".

По думите на политолога предложеният бюджет няма как да не се отрази на подкрепата към управляващите:

"Това е първият сигнал, че всъщност нищо ново не се прави. Ние за пореден път имаме политическа формация, която се опитва да се оправдае с всички досегашни управления. Тук като че ли липсва какъвто и да е елементарен опит да се направи нещо ново, т.е. дори битката през корупцията може да бъде разказана през един различен бюджет. Дори битката за това да бъдат запазени социалните плащания, може да бъде разказана през темата, с която започна това управление и това е темата за раздутите публични разходи, а тя отпадна от обществения дебат".

Според него тук е основателен въпросът и за опозицията:

"ПП и ДБ са малко по-активни в обсъждането на бюджетните параметри. Това изглежда леко плахо и неадекватно през призмата на липса на по-голяма политическа цел. Като че ли цялата цялата пара отива в свирката за пореден път, т.е. виждаме някаква парламентарна дейност, която изглежда доста неубедително на голяма част от българските граждани. От другата страна имате ГЕРБ, които нещо повече - те не само като че ли отсъстват от обществените дебати по темата бюджет, ами са се заели и да подкрепят редица от назначенията, новите кадрови решения на ПБ, което говори за 2 възможни обяснения. Едното е, че кадровите решения не са нови, т.е. че те са свързани с политически зависимости. Другото е опит да се осигури комфорта на местни политически интереси, така че те да не изоставят изцяло ГЕРБ, напротив - да виждат възможност за политическо партньорство с ПБ на следващите местни избори".

В предаването "Преди всички" Панчугов коментира и скандала в парламента, свързан с полетите на Делян Пеевски. Според него са започнали процеси на ерозиране на подкрепата на традиционния етнически вот, който ДПС използваше до момента. Това беше очевидно както по време на парламентарните избори, така и на процесите, които в момента са свързани с отпадането на по-малки и по-големи структури от ДПС на Делян Пеевски, смята той и допълни:

"Неизменно усещането за това, че самият господин Пеевски вече няма влияние в българската политика, ще започне като че ли да ерозира допълнително подкрепата, на която той разчиташе до този момент и която превръщаше в политическо влияние. Дали този скандал ще увеличи и усили тази тенденция, предстои да видим. Вероятността не е малка".

"Информацията, която ние получаваме за неговите полети, едва ли носи кой знае каква съществена нова информация на българското общество. Големият въпрос е как се процедира оттук нататък", коментира Христо Панчугов.

Според него тук трябва да се разгледат две теми. Едната е свързана с Десислава Атанасова и причините да пътува него, след като е била избрана за конституционен съдия. Вторият въпрос е - когато се обявява, че се ползва личен ресурс, доколко този ресурс бива деклариран, подчерта политологът.

"Докъде ще стигне разследването на МВР е ключов въпрос в това отношение. Силно се надявам все пак темата да не бъде оставена на това ниво, на което просто се обявяват едни неща, които могат да изненадат едни или други български граждани, но като цяло едва ли обществото и всъщност се стига до дъното на причините за тези пътувания, на средствата, които са използвани за тези пътувания, и в крайна сметка на мнението и на самите колеги на г-жа Атанасова в това отношение - въпросът е позицията на Конституционния съд за подобен тип практики. Какво мисли Конституционният съд за възможността членове на тази институция по подобен начин - преди се возеха на яхти, сега очевидно вече на самолети, да продължава като практика - това е съществен въпрос, който аз не виждам зададен към самия КС в този момент", коментира той.

Редактор "Екип на Петел",

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