Христо Стоичков: Това е реалността

кадър: БНТ

Легендата на българския футбол Христо Стоичков призна, че отборът на Испания е показал класата си и заслужено е победил България. Камата е на мнение, че това е реалността на този етап и играчите ни трябва да си вземат позитиви и поуки от поражението.

“Мисля, че момчетата усетиха силата на испанския отбор първите 15-20 минути, но това е реалността. Не можем да им се сърдим, просто това са възможностите на тоя етап. Имаше някои неща, които ми харесаха, особено второто полувреме. Трябва да си повярват, че могат повече. Видяхме, че Испания не е чак това, което го представят. И те са футболисти, но с разликата, че играят в по-големи отбори. Реалността е това. Публиката ни подкрепи и им казвам едно голямо благодаря. Позитиви винаги могат да се извадят. Това са играчите, на които рачитаме”, каза пред Спортал Стоичков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!