Христо Стоичков и Георги Иванов гостуваха на Тръмп

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Христо Стоичков и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъстваха на едно от заключителните събития, свързани с Мондиал 2026. Това бе специален форум, провел се на територията на “Trump Tower” в Ню Йорк, и чийто домакин бе самият Доналд Тръмп, като всичко продължи цели четири часа.

Стоичков присъства на събитието в качеството си на посланик на ФИФА, като Световната футболна централа имаше своето официално представителство в лицето на ръководителя на организацията Джани Инфантино, както и на други легенди. Георги Иванов пък бе на форума, организиран от Тръмп, тъй като там бяха поканени всички президенти на всички футболни федерации, присъстващи в Северна Америка за предстоящия финал между Аржентина и Испания на Мондиал 2026, предаде БНР.

По време на форума в “Trump Tower” бе потвърдена още информацията, че Доналд Тръмп ще присъства във ВИП ложите на “МетЛайф Стейдиъм” в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, непосредствено до Джани Инфантино, а по-късно ще връчи и световната купа на победителите. Той сподели намерението си мачът между Аржентина и Испания да не е последният мач на ниво Световно първенство, който да се проведе на територията на САЩ, и съвсем скоро отново да има Мондиал на територията на страната, като този път тя да е съдомакин не с Мексико и Канада, а с някоя друга страна.

Редактор "Екип на Петел",

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