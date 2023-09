Христо Стоичков и Карл Люис понесоха факела на мира в Пазарджик

Снимки Фейсбук, Христо Стоичков

Историческо събитие в Пазарджик.

Футболната легенда Христо Стоичков и тази в леката атлетика Карл Люис понесоха заедно факела на мира.

По този повод Стоичков написа в личния си профил във фейсбук:

"Редом до велик шампион! Един от кралете на олимпийските игри! Горд съм, че заедно понесохме факела на мира в The garden of the world - Pazardzhik/Градината на света - Пазарджик! Благодаря ти, че дойде в България, Карл Люис!"

Стоичков се закани също, че няма да се даде на 30 метра на митичния спринтьор Карл Люис. Най-големият български футболист откри "Градината на света" в Пазарджик, заедно с кмета Тодор Попов, заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова и олимпийските шампионки Таня Богомилова и Ивет Горанова.

Камата се пошегува пред журналистите, че е готов да се впусне в състезание с деветкратния олимпийски шампион Карл Люис, който също беше част от гостите в Пазарджик. Легендарният американски лекоатлет е двукратен олимпийски и трикратен световен шампион на 100 метра.

"Избрахме дизайнът да бъде с осмица, защото тя е безкрайност. И в най-трудните моменти пак сме били първи. Това е градината на мира, на обичта, на уважението. Тази градина събира, тя е послание към всички хора по света. Тук всичко обединява, сърцето почва да тупти. Преди година с г-н Попов си тропнахме по часовниците и го питах дали след една година може да бъде направено, той каза "да". Точно една година се навършва днес. Казах му да тропне по часовника и той го тропна. Не говоря за политика, говоря за човека - той го постигна с труд, умение, екип. След няколко месеца ще има още 50-60 декара още зеленина, още хора от целия свят да дойдат да видят къде е България, къде е Пазарджик и че не се предаваме!", заяви носителят на "Златната топка" на "Франс Футбол".

"Карл Люис ли? Ние сме горе-долу на една възраст, мога да му ударя едно 30 метра, да видим кой е по-бърз. Няма да му се дам, да знаете! Абе мисля, че имам още мегдан, на алейката може да му ударим едно трийсетина метра. За мен е чест и гордост, че Карл Люис ме номинира да бъда посланик за Европа. Тази негова алея е голям символ, девет олимпийско медала - човек вселена, мит, за него няма скрито-покрито. Както е Таня Богомилова в плуването. За България ще е чест, че такъв човек идва да посети такова кътче. България е малко, но много красива държава", сподели още голмайсторът на Мондиал'94, пише Sportal.bg.

