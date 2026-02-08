Христо Стоичков празнува своя 60-и юбилей и избира главния герой в предстоящия биографичен филм
Кадър Нова тв
Остават минути до финала на „Вече играеш… Стоичков“
Точно на своя рожден футболната ни легенда ще обяви пред цяла България кой ще изиграе филмовия му образ. В последните 4 седмици зрителите на NOVA проследиха избора на актьор за главната роля в предстоящия биографичен филм за Стоичков. На финалната права останаха четирима кандидати, но само един ще получи ролята на живота си.
Предстои среща на Елизабет Методиева с Христо Стоичков и водещия на формата Александър Сано.
„Всичко мина както очаквах. Александър Сано и Мартин Макариев са професионалистите, а аз съм този който дава напътствия. Много са емоционалните моменти. Ще има много сълзи и радост. Споменаха името на дядо ми и на баща ми и се върнах в детските, трудни моменти“, каза минути преди началото на финалния епизод легендата, която днес празнува своя 60-годишен юбилей.
„Това беше легендарен момент и за мен“, сподели емоциите си водещият на риалитито Александър Сано.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!