Христо Стоичков преди Бъдни вечер: Ще се смирим и ще се помолим за всички

кадър: Фейсбук

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи пожелания в навечерието на най-светлия християнски празник.

„На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. И елхата ще е до нас. Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас.

Бъдни вечер е, денят на семейството. В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа!“, пожела Ицо, седнал пред празничното дръвче с червена звезда на върха, предаде БГНЕС.

