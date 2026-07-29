Христо Янев: Искам "врящ котел" срещу Карабах, да разберат футболистите какъв отбор е ЦСКА

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Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, говори пред медиите в сряда преди ключовия реванш с Карабах от втория предварителен кръг в Лига Европа. Специалистът обяви, че очаква мощна подкрепа от феновете и с тях отборът му ще има своите шансове да продължи напред.

„Очакваме същото от първия мач. Това е сериозен противник, който обича да играе с топката. Ще се опитаме да се противопоставим. За да сме доволни трябва да повторим играта от първия мач. Трябва да направим още нещо, защото трябва да вкараме гол.

Не деля отборът на атака и нападение. Целият отбор трябва да се вложи в защита, за да има след това своите шансове.

Много отбори са непостоянни по света. С постоянство можем да бъдем по-добри. Нужна е увереност, но това идва с правилното развитие на отбора. Знам, че в България нямаме търпение да дочакаме тези процеси, но това отнема време“, каза Янев, цитиран от БГНЕС.

На въпрос за ситуацията с Джеймс Ето‘о – Янев обяви, че африканецът ще бъде на разположение: „Ето‘о ще бъде на разположение. Искам всички да бъдат налице и всички да дадат максимума от себе си. искам Джеймс да прави така, че да побеждаваме, когато стъпи на терена“.

След това треньорът добави, че няма проблеми с Годой: „Той е страхотен характер и се вложи максимално в първия мач. Смяната не беше продиктувана от представянето му, а от идеята, която исках да запазя. Не исках той да остави отбора с 10 човека. Той прие нормално случващото се и не виждам нищо лошо. Действието му не е насочено срещу нашето решение“.

„Ще видим как са футболистите днес след мача с Ботев Пловдив. Към този момент всички са налице“, добави Янев относно състоянието на играчите след шампионатния успех в понеделник.

„Опитът ми показва, че трябва да бъда спокоен. Аз правя едно и също всеки ден, откакто съм треньор на клуба – влагам цялото си сърце в работата и искам само отборът да върви напред и ЦСКА да играе в Европа. Ние сме голям отбор и трябва да се обединим за тези мачове, въпреки голямото напрежение“, уточни Янев на база опита с треньорите, които е работил като футболист.

„Спокоен съм и правя това, както го правя всеки ден. Концентриран съм да подготвя отбора по най-добрия начин, за да се класираме напред. Знаем важността на мача, не летим в облаците. За мен е много важно това, което в момента изразяват феновете. Ние трябва да имаме еднаква енергия, за да вървим напред“, отговори треньорът на въпрос дали е говорено за бъдещето му след мача със Славия.

Христо Янев обяви, че са разглеждани всички варианти, включително дузпи. Той не скри, че Карабах може да затрудни ЦСКА по много начини:

„Видяхме с какви футболисти разполага Карабах в първия мач. Гледах много от техните европейски мачове. Ние също имаме стойностни футболисти, които ако повторят играта си от първия мач – можем да бъдем успешни“.

„Постоянно сравнявам и си говоря с щаба и колеги за това, което беше по моето време. Сега разполагаме с много повече информация и сме по-подготвени. Взимам много неща от треньорите, с които съм играл срещу Ливърпул, Милан, Леверкузен, Блекбърн… Знам какво напрежение беше тогава на Панчарево. Знам каква беше и емоцията от следването на плана. Мога да взема увереността от моите треньори. Те знаеха с какви играчи разполагат и срещу кого играят. Искам и утре да бъде „врящ котел“. Нека футболистите разберат в какъв отбор играят“.

„Пиедраита беше запазен заради проблем преди мача с Ботев Пловдив. Не съм се отказал от никого. Всеки има своите качества и ще бъде на разположение. Не може всеки да играе по едно и също време. Трябва да сме търпеливи и да показваме най-доброто, когато дойде нашето време“.

„Уоро получи контузия и не успя да продължи, въпреки че опита. Трябва да сме търпеливи“, уточни Янев.

Редактор "Екип на Петел",

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