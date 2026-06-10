Христо Янев: Основната ни цел е ЦСКА да стане шампион

Стопкадър Спортал.бг

Днес от 18:00 часа ЦСКА стартира подготовка за новия сезон. Половин час преди заниманието наставникът на тима Христо Янев застана пред медиите и отговори на журналистически въпроси.

Той бе попитан дали е възможно тимът да се подсили с Кирил Десподов и Ивайло Чочев, на което отогвори, че двамата са много добри футболисти, но на този етап не иска да коментира, защото те имат договори с други отбори. Също така Янев призна, че "червените" работят по привличането на нови, с които да зарадват феновете, а също така не е изключено да се стигне и до изходящи трансфери, пише Спортал.бг.

"Имахме достатъчно време за почивка, в която вършихме много работа и ще ни бъде от помощ за това, което предстои.

В момента ситуацията е малко по-различна от зимата. Имаме добър отбор и футболисти, показаха добри игри. Знаем какво искаме да вземем, но не бързаме. Знаем точните позиции. Искам да успокоя всички - работим по лятната селекция и ще направим всичко възможно да зарадваме феновете с добри попълнения.

Кои са те? Ще разберете, когато се случи. Работим постоянно - гледаме, комуникираме и искаме най-доброто за нашия отбор.

Десподов и Чочев? Това са имена, с които се спекулира в момента. Много добри футболисти, но не искам да спекулирам, защото си имат договори с други отбори и не е коректно", започна Янев.

"Основната ни цел е ЦСКА да е шампион. Всички искаме това и се надяваме следващата ни крачка да е такава.

Мога да уверя всички, които обичат ЦСКА, че скоро ще се появим на "Българска армия". Додай и Санянг ще се присъединят към нас на лагера в Австрия, защото имат ангажименти към националните си отбори. Ситуацията с Фаетон ще я разберете скоро.

Водят се разговори с отбори, които имат интерес към наши футболисти, но това е въпрос към ръководството. Гледаме към евротурнирите изключително позитивно. Това е нещо, което всички искаме. Подготвяме се по най-добрия начин и ще направим всичко възможно да изградим добър отбор, с който да вървим напред. Благодарен съм за доверието, което получавам. За мен е голяма отговорност, към която трябва да подходя много сериозно", допълни треньорът на "червените", а след това разясни и случаите с още няколко основни състезатели.

"Ето'о показа много добри игри. Вкара важни голове и затова искахме толкова много да остане. Делова има договор с клуба. В момента е с травма и ще подходим по най-отговорния начин, за да го възстановим. Брахими е наш футболист.

Знаем кои футболисти разполагат с европейски паспорти и кои - не. Но това, което гледаме, е да разполагаме с най-добрите футболисти", допълни спецалистът, който е сигурен, че има голяма разлика между първия и сегашния му престой на "Армията".

"Виждам голяма разлика. За тези 10 години натрупах опит, преминах през важни битки. Не спечелих всички. Виждате каква база и какви ресурси се влагат. Виждам по-голямо доверие към мен от хората, които са около мен. Водещо за този отбор е да побеждава", каза Янев, след което разкри, че клубът все по-често ще се обръща към втория отбор.

"Илиев, Каймаканов, Чорбаджийски и Стойчев ги следим. Ще направим всичко възможно да качваме все повече момчета от втория отбор. Имаме много добра комуникация с Вальо Илиев.

Това, че няма да излизаме от София в първите 7 кръга, ни облекчава. Дали ще е от плюс, ще видим в първенството. Програмата е такава, каквато е. Целта ни е да сглобим отбор, който да радва всички", завърши оптимистично треньорът на ЦСКА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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