Христо Янев: Победата е за всички в клуба

Снимка: Булфото

Старши треньорът на ЦСКА (София) Христо Янев отдаде заслуженото на своя щаб, който е свършил много работа в последните седмици, за да бъде отстранен отбора на Карабах (Азербайджан). Янев продължи да говори и за емоциите в себе си, като обясни, че „вярата е единственото нещо, което му е останало“, макар и от време на време да я губи, пише БТА.

В крайна сметка ЦСКА отстрани опитния и участвал редовно в групова фаза на европейските турнири тим на Карабах с 5:4 след дузпи и 0:0 в редовното време и продълженията.

„Тук не говорим само за мотивация, а и за тактическа грамотност на целия отбор. Поздравления и за целия щаб за работата, която свършиха през тези дни. Те разкриха как играе противника, как да се противопостаим, да изберем най-добрата тактика и не знам дали хората в България осъзнават колко голям клуб и отбор отстранихме. Победата е за всички в клуба и искам да кажа на феновете – продължавайте да вярвате в нас, защото имаме нужда от това“, започна Янев.

„Ако съпоставим нещата, срещу нас имаше треньор със 17 години опит и е побеждавал Челси, Бенфика. За нас е много важно да се разбере, че работата ни не е толкова лоша и трябва да си вярваме и да знаем, че е добро това, което правим, да се концентрираме върху нашия план за работа“.

„Вярата е единственото нещо, което ми остана. Понякога е губя, понякога се двоумя, но виждам, че отборът прави хубави неща и това трябва да го запазим. Никога не съм се чувствал отчаян, аз знам какво правя. Всеки ден ходя на работа с ясната нагласа да подобря отбора и да печелим трофеи, да играем в Европа, да даваме увереност на хората в клуба, да покажем на собственика, че работим в името на ЦСКА. И аз няма да се променя без значение кой какво си мисли. Ще ви кажа – никога няма да се променя, аз съм научен да се боря да давам всичко от себе си, давам го от първия ден в ЦСКА. И благодаря на тези, които ми вярват. А на другите – трябва да се доказваш всеки ден още и още“, обясни Янев.

Попитан дали ЦСКА може да отстрани още един силен противник, какъвто се очертава Макаби (Тел Авив), а и след това и още един, за да влезе в групова фаза на турнир, той обясни: „Дали можем да влезем в групите и да отстраним още един силен протинтик? Днес показахме, че сме много стойностен отбор. С Макаби (Тел Авив) ще се опитаме да го покажем“.

Редактор "Екип на Петел",

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