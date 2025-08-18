Христо Янев: Спряхме много силен Левски

кадър: Спортал

Наставникът на Ботев (Враца) Христо Янев бе доволен от равенството 0:0 срещу Левски. Специалистът е на мнение, че “сините” са много силен отбор в момента и е радостен, че неговият тим е успял да го спре.

“Показахме много характер днес, показахме кураж и дух. Не се предадохме в ситуации, когато ни притискат. Днес срещнахме много силен Левски. Те предложиха по-добър футбол и имаха ситуации, ние устояхме. Искаме да имаме приятно лице, работим много. Групата е много сплотена и искаме да покажем най-доброто от себе си. Ако бяха изгонили Асен Митков първото полувреме, нещата щяха да са по-различни. Пожелавам късмет на Левски в Европа, защото заслужават с този футбол, който показват. Търсим напредък във всеки момент, но се изисква време”, каза за Спортал Янев.

