Христо Янев: ЦСКА може да преодолее Карабах

Стопкадър Диема Спорт

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, сподели своя коментар за мача с Карабах, който завърши без победител в Баку – 0:0. Специалистът остана доволен от играта на „червените“ и от подхода на футболистите към срещата.

„Доволен съм много от играта. Довоелн съм от това как всички подходиха към мача. Не се притеснихме от противника. Не им дадохме да си разгърнат играта. Радвам се от голямото желание и мотивация след негативния резултат в първенството. Резултатът е наистина много добър за нас. Той ни дава предпоставки, че можем да преодолеем този отбор“, сподели пред Диема Спорт Янев.

„Мога да отлича всички, които се появиха на терена, както и другите. Духът на отбора беше различен. Самата нагласа беше различна. Поведението на играчите беше коренно различно. Всеки се постара да изпълни тактическите указания. Имахме възможност да развием по-добре атаките си. Не трябва да бъдем максималисти. Има и втори мач.

Футболистите вникнаха в същността в нашата идея. Успяхме да направим точно това, за което бяхме дошли тук.

Тръгваме си по-уверени. Не мога да кажа, че сме щастливи. Имаме много работа да свършим. Трябва да подредим правилно в главата си това, което е добре за нас и това, което трябва да свършим в реванша“, каза още той, цитиран и от Гонг.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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