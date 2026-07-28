Христо Янев: Това не може да бъде лицето на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази недоволство от играта на своя отбор при победата с 3:2 срещу Ботев Пловдив в Първа лига, пише БТА.

"Единственото положително нещо е резултатът. Не виждам друго в играта, което да ни задоволява. Това не може да бъде обликът и лицето на ЦСКА. Ако продължаваме да играем по този начин, ще губим точки в шампионата и ще се отдалечим от водачите в класирането.

Започнахме мача по най-лошия възможен начин. Никаква агресия, никакво притежание на топката, никаква увереност и резултатът беше на лице. Опитахме се на полувремето да коригираме с двете смени. Започнахме второто полувреме малко по-добре. Това не е лицето на ЦСКА, което ние всички искаме. Това не е футболът, който да радва феновете.

Имаше и хубави неща, отбелязахме три много красиви гола. Видяхме добри взаимодействия и през второто полувреме. Познавам Вальо Илиев. Радвам се, че ще работим заедно. Това е решение на клуба“, коментира Христо Янев.

Редактор "Екип на Петел",

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